DOPİNG HAFIZA, YENİ DİJİTAL ÖĞRENME PLATFORMUNU TANITTI

Dijital öğrenme platformu Doping Hafıza, Ar-Ge üssünde Microsoft OpenAI, Amazon Cloud Services, Oxford University Press gibi uluslararası iş ortaklarıyla geliştirdiği yapay zeka destekli platformunun yenilenen yüzünü tanıttı. Bu platformlar ile kullanıcıların öğrenimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Doping Hafıza CEO'su Mert Kalkavan, 'Yeni platformumuz içerisinde 7/24 sabırla dinleyen, sorularınıza cevap veren ve size konu anlatan yapay zeka ders koçumuz var. İstediğiniz zaman onunla iletişim kurabiliyorsunuz' dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda ilkokul sürecinde öğrenimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Dopiverse de tanıtıldı. Tanıtım sunumu sonrasında katılımcılar platformu deneyimleme fırsatı buldu.

'KONU ANLATAN YAPAY ZEKA DERS KOÇUMUZ VAR'

Doping Hafıza CEO'su Mert Kalkavan, 'Bugün 2 tane çığır açan yeni ürünümüzü tanıtıyoruz. Bunlardan birisi yeni Doping Hafıza Dijital Öğrenme platformumuz. Bu Türkiye'de 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa hatta sonrasında KPSS, DGS, ALES gibi sınavlara çalışan ve İngilizce öğrenen kullanıcılara yönelik bir ürün. Diğeri ise Dopiverse yani Dopi'nin Evreni; bu ise ilkokul kademesindeki dünyadaki bütün çocuklara yönelik bir ürünümüz. Yeni Doping Hafıza Dijital platformumuz içerisinde 7/24 sizi sabırla dinleyen sorularınıza cevap veren veya size konu anlatan yapay zeka ders koçumuz var. İstediğiniz zaman onunla yazışabiliyorsunuz. Siz soru sorduğunuzda size direkt cevabını vermiyor onu parçalara ayırıyor. O konuyu size parça parça anlatmaya çalışıyor veya bir konuyu çok iyi anlamadığınızı düşündüğünüzde ise size soru soruyor ve sizi sınıyor' dedi.

'EĞİTSEL İÇERİKLERİ, SİZİN TERCİH VE İHTİYAÇLARINIZA GÖRE SUNUYOR'

Kullanıcıların müfredatı en verimli şekilde öğrenmelerini amaçladıklarını ifade eden Kalkavan, 'Şu an 81 ilden 100 binin üzerinde kullanıcımız yapay zeka ile etkileşim içerisine giriyor. Şaşırıyor, merak ediyor ve farklı hayaller kurmaya çalışıyor böylelikle ufukları açılıyor. Bizim için de bu çok önemli. Platformumuz içerisindeki kaliteli eğitsel içerikleri, teknoloji sizin tercih ve ihtiyaçlarınıza göre sunuyor. Aynı zamanda sizin gerçek zamanlı olarak binlerce akranınız içerisinde farklı konularda hangi başarı diliminde olduğunuzu gösteriyor. Bunu geleneksel bir sistemde yapmanız mümkün değil. Ayrıca sadece yapay zekadan değil dilediğiniz zaman canlı branş uzmanından da destek alabiliyorsunuz. Platforma başladığınızda size bireysel bir koç atanıyor. Şuan için ortaokul kadememizde uygulamaya başladığımız bir özellik. Atanan koçunuzla 2-3 haftalık periyotlarla görüşme yapıyorsunuz, sizin gelişiminizi takip ediyor ve size bir yol haritası çiziyor. Çünkü en önemli konulardan biri doğru hedefi belirlemek ve o hedefe doğru, mantıklı adımlarla gidebilmek' diye konuştu.

'TAMAMEN GÜVENLİ, EĞLENCELİ VE EĞİTSEL BİR OYUN EVRENİ İNŞA ETTİK'

Dopiverse hakkında bilgi veren Kalkavan, 'Biz kendimize sadece Türkiye'deki gençlerimizin değil dünyadaki çocuklarımızın da çok önemli bir sorununu dert edindik. Pedagojik olarak zararlı dijital oyunlar ve bunların yarattığı bağımlılık. Bu anlamda tamamen güvenli, eğlenceli ve eğitsel bir oyun evreni inşa ettik. Bunun ismi de Dopiverse. Bu dünya genelindeki ilkokul çağındaki çocuklara yönelik bir platformdur. Çocuklar akranlarıyla etkileşim içerisinde oynarken birçok değerli beceriyi edinebilecekleri bir açık evren oyun uygulaması. Dopiverse'yi de bugün lanse ediyor olacağız. Hali hazırda yeni açmamıza rağmen hem Türkiye'de hem yurt dışında Kanada, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde kullanıcılarımız var ve buradaki çocuklar şu an birbirleriyle oynuyorlar. Bu eğitsel bir oyun. Aslında amacımız çocukların alışık olduğu oyunsal unsurları almak çünkü oyun öğrenmenin çok iyi formudur. Uygulama, onların her birinin altında eğitsel bir kazanım saklamak ve bu kazanımları elde ettikçe o çocuğa ödül vermek aynı zamanda bu ödüllerle çocukların kendi evrenini inşa edebilmesi üzerine kurulu. Yani örneğin çocuk zaman makinesine biniyor gittiği yerde dinazorlar zamanını öğreniyor veya uzay yolculuğuna çıkıyor Mars'a gittiğinde yer çekimiyle ilgili şeyler öğreniyor. Ama bunların hepsini oyunsal bir formatta sağlıyoruz' diye konuştu.

'VELİLERİMİZ ÇOCUKLARINA GÖREVLER ATAYABİLİYOR'

Platformda velilere çocukları hakkında bilgilerin verildiğini söyleyen Doping Hafıza CEO'su Mert Kalkavan, 'Platformumuzda gerçek zamanlı olarak velilerimize kullanıcılarımızın hangi konularda pekiştirmesi gereken yerler var, hangi konularda çok iyi, çocukları hangi başarı diliminde' bunları onlara sunuyoruz. Dopiverse'de ise velilerimiz çocuklarına görevler atayabiliyor. Örneğin mühendislik konusunda çocuklarını yönlendirmek isteyen veliler, bu konularda çocuklarına görev verdiklerinde çocukları da o patikayı takip ediyor? dedi.

Doping Hafıza; yapay zeka destekli platformu ve öğrenim sürecini oyunlaştırdığı Dopiverse ile kullanıcıların öğrenimine katkı sağlamayı amaçlıyor. KPSS, DGS, ALES gibi sınavlara hazırlanan ve İngilizce öğrenen kullanıcılara yönelik geliştirilen Doping Hafıza Dijital Öğrenme platformunda kullanıcılaryapay zeka koçuu ile 7/24 iletişime geçerek anlamadığı konular hakkında soru sorabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar sadece yapay zekadan değil istedikleri zaman canlı branş uzmanından da destek alabiliyor. İlkokul kullancılarına yönelik geliştirilen Dopiverse ise, çocukların oyun oynarken değerli beceriler kazanmasını amaçlıyor.