Dondurucuda cesedi bulunan Lina'nın babası: Teselliyi küçük kızımda arayacağım

GAZİANTEP'te darbedilerek öldürüldükten sonra cesedi yaklaşık 8 ay derin dondurucuda saklanan Lina Nazlı Erbay'ın (3) babası Abdurrahman Erbay, şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını almak için çok mücadele verdiğini söyleyen Erbay, "Eşimin kötü yaşam tarzından dolayı gezmediğim, onları aramadığım mahalle kalmadı. Lina Nazlı gitti, ben artık teselliyi küçük kızım Naime'de arayacağım" dedi.

Gaziantep'te Melisa İlhan, 4 yıllık eşi Abdurrahman Erbay'dan geçen yıl ayrıldı ve 3 ay önce de resmi olarak boşandı. Eşinden ayrıldıktan sonra ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başlayan Melisa İlhan, arkadaşı ve onun sevgilisi tarafından çocukları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'nın alıkonularak fuhşa zorlandığını iddia etti. ?Pazartesi günü bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, aylardır görmediği ve kayıp olan kızlarının bulunmasını istedi. Melisa İlhan'ın yaşadıklarını anlattığı programa telefonla katılan Kiraz Alkurt, küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Naime'yi teslim aldı, Kiraz Alkurt ise gözaltına alındı. Alkurt sorgusunda bakıcılık yaptığını ve Lina Nazlı'yı hiç görmediğini söyledi. Kiraz Alkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Naime ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Erbay, en büyük sınavını çocuğunu kendi elleriyle mezara koyarken verdiğini söyledi. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını bulmak için her yolu denediğini anlatan Erbay, "Eşimden ayrılmadan önce de annesi çocuklarla fazla ilgilenmezdi. Ben daha çok ilgilenirdim. Çocuklarım hasta olduğunda sabahlara kadar başlarında bekliyordum. Benim eşim çok saftı ve çok çabuk kandırırlardı. Çocuğumu kendisinden almak için de çok mücadele ettim. Karakollara gittim, ifadeler verdim ama netice alamadım. Eski eşim suçluysa o da cezasını çeksin. Gecemi gündüzüme kattım. Sabahlara kadar mahalle mahalle çocuklarımı aradım. Gitmediğim yer kalmadı. Geceleri tek tek barları, eğlence mekanlarını kontrol ettim. Çok aradım mücadele ettim ama çocuklarıma ulaşamadım. Devlet kızlarımı anneye verdi güvenli ellerde diye şimdi bir kızım toprak altında bir kızım da koruma altında. En büyük sınavımı kızımı mezara koyarken verdim" ifadelerini kullandı.