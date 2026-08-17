Haberler

Trump'tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na övgü: 'Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım'

Trump'tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na övgü: 'Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan memnuniyet duyduğunu belirterek üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya gelmesi ve ülkelerin kendi savunmalarını güçlendirmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, bunu 'büyük, cesur ve önemli bir ilk adım' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan memnuniyet duyduğunu belirterek, üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump, "Bu, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşmanın Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelmesi ve ülkelerin kendi savunmalarını güçlendirmesi açısından önem taşıdığını belirten Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik etti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın kısa süre önce ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor. Üç ülkenin liderlerini tebrik ediyorum. Bu, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği zirvede, üç ülke arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşmanın temel çerçevesine ilişkin açıklamada, düzenlemenin tamamen savunma niteliği taşıdığı, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığı vurgulanmıştı.

Kaynak: ANKA
Trump'tan Mekke Anlaşması'na tam destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

Trump'tan Türkiye'nin iki ülkeyle imzaladığı anlaşmaya tam destek
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart

Diyarbakır'da tribünlere asılan pankart dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın

Cezaevindeki başkandan nişanlısına duygusal doğum günü mesajı

Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

Flört uygulaması üzerinden tanıştı, hesabı görünce şoku yaşadı
Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Bu takımı kim durduracak? 2'de 2 yaptılar
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü