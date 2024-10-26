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Domuzu Kamyonetinin Arkasına Bağlayarak Sürükleyen Şüpheli Yakalandı

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Kayseri'de bir sürücü, öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayarak sürükledi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda sürücü tespit edilerek ceza kesildi.

KAYSERİ'de, öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadaki 'Bir sürücü öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayarak sürükledi' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kamyonetin sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan ceza yazıldı. Ayrıca sürücü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında da adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Domuzu Kamyonetinin Arkasına Bağlayarak Sürükleyen Şüpheli Yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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