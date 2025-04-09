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Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

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Dominik Cumhuriyeti'nin en ünlü eğlence mekanlarından biri olan "Jet Set"in çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 79'a yükseldi. Mekanın yakınına geçici bir morg ve kan bağış merkezi kurulduğu ifade edilirken olay sonrasında binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü. Öte yandan ölenlerin arasında Amerikan Beyzbol Ligi'nin eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu öğrenildi.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 79'a yükseldi. CNN'in haberine göre, başkent Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı dün, içeride en az 300'e yakın müşteri varken çöktü. Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkaz altında kalan 79 kişi öldü.

Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

GEÇİCİ MORG VE KAN BAĞIŞ MERKEZİ

Enkazda arama faaliyeti sürerken, çıkarılan yaklaşık 160 yaralı hastanelere kaldırıldı. Mekanın yakınına geçici bir morg ve kan bağış merkezi kuruldu.

Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a yükseldiOctavio Dotel.

ÜNLÜ BEYZBOLCU DA ÖLENLER ARASINDA

İnsanların yardım çığlıklarının duyulduğu aktarılan Mendez'in açıklamasında, "Yaşam umudu olduğu sürece, tüm yetkililer bu insanları kurtarmaya çalışacak." ifadesi yer aldı. Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de ölenler arasında bulunduğu belirtildi. Çökme esnasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performans sergilediği kaydedildi.

Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a yükseldiFaciadan dakikalar önce çekilen bir fotoğraf.

BİNANIN ORTASINDA KOCA BİR DELİK OLUŞTU

Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü. Çökmenin nedeninin soruşturulduğu bildirildi.

Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

3 GÜNLÜK YAS

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi. Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyledi. Abinader, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor." ifadesini kullandı.

Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

ÜLKENİN EN ÜNLÜ EĞLENCE MEKANLARINDAN BİRİ

"Jet Set", pazartesi geceleri etkinliklerine katılım açısından Dominik Cumhuriyeti'nin en ünlü eğlence mekanlarından biri olarak gösteriliyor.

Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHALİS ER:

güzellllllllllllllllllll

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Haber Yorumlarıitunes para:

kafirlerin sayısı eksilmiş daha ne olsun

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