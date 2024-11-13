Üye Girişi
Haberler

Doktoru Yaralayan Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Doktoru Yaralayan Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sağlık çalışanı Dr. Kamuran Çatalkaya'ya arkasından tabancayla ateş eden Ali Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılandı. Aydın, eylemini, aralarındaki husumetten dolayı yaptığını ve sağlık çalışanlarına karşı şiddetin yaygın olduğunu belirtti.

BURSA'da, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Kamuran Çatalkaya'yı (58), yolda yürürken arkasından tabancayla ateş edip bacaklarından yaralayan tutuklu sanık Ali Aydın (28), 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın, Çatalkaya'yı, aralarındaki husumet nedeniyle dövmeye karar verdiğini söyleyerek, "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet çok olduğu için, kendisine zarar vermek istemedim. Bir anlık karar değişimi ve silahın verdiği öz güvenle yaralama kararı aldım" dedi.

Olay, 31 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Kamuran Çatalkaya, yolda yürürken, arkasından gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateşle bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çatalkaya, yere düşerken, şüpheli olay yerinde bekleyen otomobille uzaklaştı. Saldırıyı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatalkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Ali Aydın olduğunu, olayın ardından Kadir B.'nin (24) kullandığı otomobile binip uzaklaştığını belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, Kamuran Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf eden Ali Aydın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Kadir B. hakkında ise konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde doktor Kamuran Çatalkaya'nın, yolda yürürken, bir kişinin arkasından gelip ateş ettiği, bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yere düştüğü, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşup uzaklaştığı görüldü.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Tutuklu sanık Ali Aydın'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs', olay yerinden kaçtığı otomobili kullanan yeğeni tutuksuz sanık Kadir B.'nin ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme'den yargılanmasına başlandı. 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ali Aydın, ifadesinde, Çatalkaya'yı, olaydan 3 gün önce, aralarındaki bir mesele nedeniyle babasına hakaret ettiği için dövmeye karar verdiğini söyleyerek, "Yeğenim Kadir B. ile Çatalkaya'nın, Gürsu ilçesinde çalıştığı hastaneye gittik. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet çok olduğu için, kendisine zarar vermek istemedim. Bir anlık karar değişimi ve silahın verdiği öz güvenle yaralama kararı aldım. Hastaneden çıkınca Nilüfer ilçesine kadar takip ettim. Eczaneye girdi, oradan çıkınca ateş ettim. Diz altına gelecek şekilde ateş ettim. 5 el sıktım, 4 mermi isabet ettiğini 1 gün sonra teslim olunca öğrendim" dedi.

'HABERİM OLSA ENGELLERDİM'

'Konutu terk etmeme' şartıyla tutuksuz yargılanan Kadir B. ise olay günü Ali Aydın'ın kendisini aradığını, sonra da hastanenin önüne gidip beklediklerini anlattı. Ali Aydın'a sorduğu halde, kendisine herhangi bir bilgi vermediğini öne süren Kadir B., "Böyle bir olayın gerçekleştiğinden haberim olsa, babasını arar engellerdim, kendim de gitmezdim. Bir aracı takip ettik, sonra bana, 'Bir yere gidip geleceğim' dedi. Ben öncesinde silahı görmedim. Silah sesi geldi, sonra elinde silahla döndü. Yolda, 'Beni indir senin bir alakan yok' dedi" diye konuştu.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Ali Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verip, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı

 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı

Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? 2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.