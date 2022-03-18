Doktora saldırdığı iddia edilen uzman çavuşun aslında darbedildiği ortaya çıktı

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DOKTORU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

SİNİRLENİP BOĞAZINI SIKTIĞI İDDİASI

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

ALKIŞLA PROTESTO EDİLDİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

GERÇEK ÇOK FARKLI ÇIKTI

Söz konusu olay hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Medya Ankara tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, iddiaların tam aksine doktorların uzman çavuşu darbettiği görülüyor.

AMELİYAT VE TEDAVİ SÜRECİNDE EZİYET SUÇLAMASI

Öte yandan ameliyat esnasında eziyet ve tedavi sürecinde serumu damar yoluna değil de deri altına enjekte ederek uzman çavuşa eziyet edildiği yönünde yeni bir dava konusu da oluştuğu öğrenildi.

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