Doktora saldırdığı iddia edilen uzman çavuşun aslında darbedildiği ortaya çıktı
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Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir doktoru darbettiği iddia edilen ve aynı hastanede ameliyat edildikten sonra taburcu edilirken sağlık görevlileri tarafından alkışlarla protesto edilen uzman çavuşla ilgili gerçek ortaya çıktı. Kameraya yansıyan söz konusu olayda, uzman çavuşun aslında doktorlar tarafından darbedildiği görüldü.
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
Söz konusu olay hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Medya Ankara tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, iddiaların tam aksine doktorların uzman çavuşu darbettiği görülüyor.
Öte yandan ameliyat esnasında eziyet ve tedavi sürecinde serumu damar yoluna değil de deri altına enjekte ederek uzman çavuşa eziyet edildiği yönünde yeni bir dava konusu da oluştuğu öğrenildi.