Doktora saldırdığı iddia edilen uzman çavuşun aslında darbedildiği ortaya çıktı - Haberler

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Doktora saldırdığı iddia edilen uzman çavuşun aslında darbedildiği ortaya çıktı

Haberler.com - Güncel
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Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir doktoru darbettiği iddia edilen ve aynı hastanede ameliyat edildikten sonra taburcu edilirken sağlık görevlileri tarafından alkışlarla protesto edilen uzman çavuşla ilgili gerçek ortaya çıktı. Kameraya yansıyan söz konusu olayda, uzman çavuşun aslında doktorlar tarafından darbedildiği görüldü.

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

Doktoru darbettiğini iddia edilen uzman çavuşu bir de alkışla protesto etmişlerdi! Gerçek çok farklı çıktı

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

Doktoru darbettiğini iddia edilen uzman çavuşu bir de alkışla protesto etmişlerdi! Gerçek çok farklı çıktı

Söz konusu olay hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Medya Ankara tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, iddiaların tam aksine doktorların uzman çavuşu darbettiği görülüyor.

Öte yandan ameliyat esnasında eziyet ve tedavi sürecinde serumu damar yoluna değil de deri altına enjekte ederek uzman çavuşa eziyet edildiği yönünde yeni bir dava konusu da oluştuğu öğrenildi.

Doktoru darbettiğini iddia edilen uzman çavuşu bir de alkışla protesto etmişlerdi! Gerçek çok farklı çıktı

Haberler.com - Güncel

Uzman Çavuş, 14 Mart, Muğla, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Musab Uğur Demirpolat:

Meydana gelen olaylar da hemen önyargılı olmamak gerekiyor. Yoksa sonradan olay tam tersi olarak ortaya çıkar.

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mehmet özer:

insan olamazsınız siz yemin ederim utanmadan sıkılmadan iftira atıyosunuz soonrada hep beraber protesto ediyosunuz yazık size 7 yıl değil 70 yılda okusa bazı insanların zikri fikri bozuk olunca değişmiyor....

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