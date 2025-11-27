Doha Film Festivali 2025: Sinemada Özgün Hikayeleri Güçlendirme Vurgusu

Doha Film Enstitüsü (DFI) Üst Yöneticisi (CEO) ve Doha Film Festivali 2025 (DFF) Direktörü Fatma Hassan Al Remaihi, festivalin sinemada güncel sesleri güçlendirdiğini söyledi.

Al Remaihi??????? ile DFI İdari İşler Sorumlusu Abdulla Jassim Al-Mosallam ve DFI programcısı Majid Al Remaihi festival kapsamında Doha'daki Rosewood Otel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Festivalin izleyiciler, sanatçılar ve sektör üzerindeki etkisine değinen Al Remaihi, 2026'da daha güçlü işbirliği ve daha geniş bir erişim ile Katar'dan ve bölge ülkelerden gelecek vadeden yetenekler için daha fazla fırsat sunacaklarını söyledi.

"Odak noktamız her zaman özgün hikayeler"

Festivalin önemli isimleri ağırladığını belirten Al Remaihi, "Odak noktamız her zaman özgün hikayeler, anlamlı diyaloglar ve insanları bir araya getiren deneyimler oldu. Doha Film Festivali bu sayede beklentilerimizi aştı. Başarısı, dolu sinema salonları, canlı ve kaliteli söyleşilerle kendini gösteriyor." dedi.

Al Remaihi, enstitüsünün geçmişteki sinema günleri ve festival deneyimlerini aktararak, şöyle devam etti:

"DFF, yetenekleri besleme ve kültürel diyaloğu teşvik etme konusundaki 15 yıllık mirasımızı temel alırken, yeni bakış açıları ve fırsatlar sunuyor. Katar'ın kültürel liderlik yolculuğunda bir sonraki adımı temsil ediyor. Rekabet etmek için burada değiliz. Sadece bölgemize değil, tüm küresel film camiasına fayda sağlayacak fırsatlar yaratarak katkıda bulunmak için buradayız. Benzersiz gücümüz, Arap seslerini yükseltme mirasımız, derin topluluk köklerimiz ve özgün hikaye anlatıcılığına olan sarsılmaz odaklanmamızda yatıyor. Güçlü yönlerimize odaklanmaya devam edeceğiz."

Al Remaihi, "Film yapımcılarının daha fazla ekrana, daha fazla izleyiciye ve daha fazla ortağa ulaşma fırsatlarını genişletmek için diğer festivallerle işbirliği yapıyoruz. Film Komitesi'nin Kahire Film Festivali ile işbirliği gibi son duyurular, daha geniş yaratıcı topluluğa hizmet eden tamamlayıcı bir yaklaşımı yansıtıyor." dedi.

"2026'yı daha fazla hikayeyle daha da iddialı hale getireceğiz"

DFI İdari İşler Sorumlusu Abdulla Jassim Al-Mosallam ise "İçerik üreticileri, oyun geliştiricileri, illüstratörler ve yazarlarla ilişkilerimizi güçlendirmeye ve atölyeleri yıl boyunca genişletmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Al-Mosallam, DFF'nin topluluk odaklı programının da yeni zirvelere ulaştığını, Geekdom'ın enstitünün film, oyun, çizgi roman, tasarım ve müzik alanlarındaki topluluklardan 7 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti.

"Seçkiyi etkileyici eserler etrafında oluşturduk"

Programda konuşan yönetmen ve DFI programcısı Majid Al Remaihi ise DFF 2025'teki programlamanın sinematik inovasyonu izleyiciyle bağlantı kurarak dengelediğini söyledi.

Sayısız film izlediklerini aktaran Al Remaihi, "Seçkiyi, yeni seslerden, stillerden ve formlardan ödün vermeden, farklı coğrafyalar ve tarihler boyunca bu anı anlatan, sanatsal açıdan, cesur ve duygusal açıdan etkileyici eserler etrafında oluşturduk." diye konuştu.

Al Remaihi, Ajyal'ın etkisinin, Ajyal Film Kulübü (Ajyal Film Club), okul girişimleri ve DFF'deki Ajyal Film Yarışması aracılığıyla yıl boyunca devam ettiğini ve genç seslerin enstitünün misyonunun merkezinde kalmasını sağladığını ifade etti.

Al Remaihi???????, "Kendimizi öne çıkarmak için farklılaştırmıyoruz. Çalışmalarımız özgün filmler, özenli küratörlük ve yeteneklerin gelişmesine yardımcı olan bir ekosistemi konuşuyoruz. Bu bizim kimliğimiz. Topluluğun geri bildirimleri ve desteğiyle, 2026'yı daha fazla erişim, daha fazla işbirliği ve daha fazla hikayeyle daha da iddialı hale getireceğiz." dedi.

Doha Film Enstitüsü'nün gelecekte de bölgeden sesleri duyurmak için festivaller arası işbirliklerini ve ortak küratörlüğü genişletmeye devam etmesi hedefleniyor.

Enstitünün bölgesel yetenekleri ve sinemada özgün hikayeleri destekleme misyonuyla hayata geçirdiği Doha Film Festivali, yarın kapanış programıyla sona erecek.