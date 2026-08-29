Doğu'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güneyi ve doğusu için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA