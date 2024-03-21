İsrail'in Gazze'ye göndermek istediği kanser hastaları ve refakatçileri endişeli

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan önce İsrail toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki hastanelere getirilerek tedavi almaya başlayan Filistinli kanser hastaları ve refakatçileri, bombardıman altındaki Gazze'ye gönderilmekten korkuyor.

İsrail basını, güvenlik teşkilatının, ülke topraklarında ve Doğu Kudüs'te tedavi gören kanser hastası Gazzeliler ile refakatçilerinin geri gönderilmesini kararlaştırdığını aktardı.

İsrail merkezli insan hakları örgütü İsrail İnsan Hakları Doktorlarının, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucu söz konusu karar 25 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

İsrail ordusuna bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Sivil İşler İdaresi (COGAT), basına yaptığı açıklamada, ilk aşamada tedavisi tamamlanan hastalar ve refakatçilerinin Gazze'ye gönderileceğini bildirdi.

Herhangi bir sağlık kuruluşu karara dahil edilmedi

İsrail'in Gazze'ye göndermek istediği hastalar ve refakatçilerin bölgeye ulaşımında koordinasyon eksikliği dikkati çekiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı, hasta ve refakatçilerin Gazze'ye ulaştırılması için kendilerinin bilgilendirilmediğini duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü Sözcüsü Sarah Davis, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, hastaların gönderilmesinin İsrail'in kararı olduğunu ve Kızılhaç'ın bu sürece dahil olmadığını belirtti.

Davis, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmesi ve bakım eksikliği nedeniyle hastaların geri gönderilmesinden "endişe duyduklarını" kaydetti.

"Gazze'de kanser tedavisi yapabilen hastane kalmadı. Bu acımasız bir karar"

Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesi'nde tedavi gören kan kanseri hastası 8 yaşındaki Ali'nin annesi Ümm Ali Ceniyne, 29 Eylül 2023'te Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nden tedavi için buraya geldiklerini söyledi.

İsrail'in kendilerini geri gönderme kararını duyduğunda "şok olduğunu ve hastalandığını" belirten Ümm Ali, kan kanseri tedavisinin 2 yıl özenli bakım gerektirdiğini, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü ve çocuğunun nerede tedavi olacağını bilmediğini dile getirdi.

Ümm Ali "Gazze'de kanser tedavisi yapabilen hastane kalmadı, hepsi bombalandı. Nasıl gidelim? Ne olursa olsun gitmeyeceğim. Bu acımasız bir karar." dedi.

"Beni gönderseler de hiçbir yere gitmiyorum"

Filistinli anne, kocasının 2 çocuğuyla birlikte Gazze'nin kuzeyinde, 2 yaşındaki bebeğinin ise Gazze Şeridi'nin güneyinde kız kardeşiyle kaldığını anlattı.

Gazze'de ramazanda insanların aç oruç tuttuğundan, bir paket ton balığının fiyatının on katına çıktığından bahseden Ümm Ali, "kral ve fakir herkesin bu savaşta sıfıra indiğini" söyledi.

Ümm Ali, "Beni gönderseler de hiçbir yere gitmiyorum. Bir anne oğlunun gözleri önünde ölmesine nasıl dayanır? Tüm bunlara 7 aydır oğlum iyileşsin ve babası onu sağlıklı görsün diye katlanıyorum." diye konuştu.

Filistinli kadın evine nasıl ulaşacağını bilmiyor

Gazzelilerden birinci grubun, İsrail makamlarınca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na bu sabah gönderilmesi, buradan da Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne girmeleri planlanıyordu.

Filistinliler ise, savaş koşulları altında Gazze'deki ailelerine nasıl ulaşacakları veya sınırda nasıl muamele görecekleri endişesi yaşıyor.

Filistinli kadın Ataf Abdulmecid en-Nasr, görümcesi Nasra'nın tedavisine 4 Ekim 2023'te Doğu Kudüs'te başlandığını ancak Nasra'nın ocakta hayatını kaybettiğini söyledi.

Nasr, ailesinin Şifa Hastanesi yakınlarındaki evinin bombalandığını ve şu an Gazze Şeridi'nin merkezindeki Ez-Zuveyde bölgesinde bir çadırda yaklaşık 30 kişi bir arada kaldıklarını ifade etti.

Ailesinin temiz suya erişemediğine dikkati çeken Nasr, konserve gıdalarla beslendiklerini ve açlık çektiklerini aktardı.

Nasr, Gazze Şeridi'ne nasıl gireceklerinin belirsizliğini koruduğunu, sınırın İsrail tarafında kötü muamele görmekten endişe ettiklerini belirtti.

Gazze Şeridi'ne Refah sınırından girdikten sonra ailesinin yanına gitmek için yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Zuveyde bölgesine nasıl gideceğini bilmediğini aktaran Filistinli kadın, "Ailem gelmememi söyledi. Çadırda nasıl yaşayacağız. Durumları kötü." şeklinde konuştu.

İsrail askerlerinin daha önce sınırı geçen Filistinlilerin "ellerini, gözlerini bağladığını, telefonlarını aldığını, üzerlerindeki her şeyi aldığını" belirten Nasr, "Sınırı geçtiğimde mesafe çok uzak nasıl gideceğimi bilmiyorum. Ailem bana ne gönderebilir, artık bir at arabası mı eşek mi, neyle ulaşırım bilmiyorum. Olduğum yerde kalacağım artık." dedi.

"Savaş koşullarında kimse gönderilmemeli"

Augusta Victoria Hastanesi Müdürü Fadi Atraş, İsrail ordusunun sivil işler biriminin Gazze'den gelen kanser hastalarından tedavisini tamamlayanların gönderilmesi yönünde talimat aldıklarını ancak Yüksek Mahkeme'nin bu kararı 25 Mart'a kadar durdurduğunu kaydetti.

Gazzeli hastalar ve yakınlarının sadece Gazze Şeridi'ndeki İsrail'e bağlı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na götürüleceği bilgisini aldıklarını ancak sonrasında nasıl ailelerine ulaşacaklarına ilişkin bilgi paylaşılmadığını aktaran Atraş, "Gazze'nin, kimsenin gitmesi için güvenli olmadığını" vurguladı.

Atraş, "Umarım ki biz hastaları savaş sonuna kadar burada ağırlayabiliriz. En azından bir ateşkes sağlandığında evlerine güvenli gidebilmeleri sağlanır." ifadesini kullandı.