Doğu'da 'kar kaplanları' kış mesaisine hazır

Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta karla mücadele ekipleri muhtemel yoğun kar yağışı ve don olaylarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kış mesaisine hazırlandı.

Kışın sert yüzünü gösterdiği Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye kadar ulaşabiliyor.

Kar yağışı öncesi il özel idaresi, kara yolları ve belediye ekipleri karla mücadelede kullanacakları ekipmanlar ile bakım evlerindeki hazırlıkları tamamladı.

Bu kapsamda karla mücadelede kullanılan greyder, kepçe, kazıcı-yükleyici, kar bıçaklı kamyon, kar bıçaklı tuzlama kamyonu, rotatif ve taşıyıcı tır gibi iş makineleri bakımdan geçirildi, tuz stoku yapıldı.

"Ekiplerimiz olası her türlü olumsuzluk için göreve hazır"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, zorlu kış şartlarının yaşandığı Elazığ'da karla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve olası risklerin en aza indirilmesi amacıyla ilgili kurumların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Kar sezonunda vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat edebilmeleri amacıyla ekiplerin 7/24 sahada olacağını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. İl Özel İdaresi olarak 546 köyümüz ve 679 mezramızda ulaşımı kesintisiz sağlamak üzere 120 personel ve 90 araçla hazırlıklarımızı tamamladık. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğümüz de 22 kamyon, 11 greyder, 8 yükleyici ve 118 personelimiz ile karla mücadele için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Umuyoruz ki bereketli ve güzel yağışlı bir kış sezonu geçiririz. Ekiplerimiz olası her türlü olumsuzluk için göreve hazır beklemektedir. Öte yandan acil durumlar için 112 Çağrı Merkezimiz 24 saat esasında çalışmalarına devam edecek. Yine kırsal alanda jandarmamız, kent merkezi ve ilçelerde emniyetimiz de bu anlamda hazırlıklarını gözden geçiriyor. İnşallah güzel ve bereketli bir kar sezonu geçiririz."

Hatipoğlu, belediye ekiplerinin de kent merkezinde şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşlarına giden yollar başta olmak üzere tüm yolların açık kalması için greyder, kamyon, pikap, kar küreme ve tuzlama aracı, arazöz, yükleyici-kazıcı kepçe, loder gibi 60'ın üzerinde iş makinesi ve 280 personel ile kışa hazır olduğunu sözlerine ekledi.

"Personelimiz ve iş makinelerimizle vatandaşlarımızın emrindeyiz"

Şırnak'ta karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, merkez ve kırsalda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için Şırnak Belediyesi, Karayolları 98. Şırnak Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Şırnak Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği, beko loder, 2 greyder, 4 kamyon ve 6 traktör ile kış boyunca kullanılacak tuz ve kum stokunu yaptı.

Karayolları 98. Şırnak Şube Şefliği de karla mücadele için 23 iş makinesi ve 40 personelle hazırlık çalışması yürüttü.

İl Özel İdaresi bünyesinde merkezde 6 beko loder, 5 greyder, 7 loder, 2 dozer ve 3 kar küreme kamyonu, 3 tuzlama kamyonu, kar kamyonu ve 4 greyder çekiciden oluşan 63 iş makinesi ve 162 personel görev için hazır bekliyor.

Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Çiçek, Şırnak'ta 2 ilçede yoğun kar yağışının olması nedeniyle bütün hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Beytüşşebap ve Uludere ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışına karşı tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Çiçek, Makine İkmal Müdürlüğünde 7 gün 24 saat çalışma prensibi ile personelin kışa hazır olduğunu bildirdi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin bölgesinin yüksek rakımı nedeniyle en yoğun kar alan bölge olduğunu bildiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu anlamda personelimiz hazır bir şekilde iş makineleriyle beklemektedir. Vatandaşlarımıza kış nedeniyle bir mağduriyet yaratmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm personelimiz ve iş makinelerimizle vatandaşlarımızın emrindeyiz. Amacımız kapalı köy yolumuzun kalmamasıdır. Ekipmanımız ve personelimiz bu konuda yeterli, tüm tedbirlerimizi aldık. Faraşin bölgesinde yer yer 3-4 metreye kadar bir kar kalınlığı söz konusu olmaktadır. Bu anlamda gerek dozerlerimiz gerekse loderlerimiz şu an bölgede hazır beklemektedir. Yağışın olması durumunda hemen yolları açmak için çalışmalarını yapabilecekler."

Buzlanmayla mücadele için tuz stoku oluşturuldu

Siirt'te karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve merkez ile kırsalda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için Siirt Belediyesi, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri hazırlık yaptı.

Siirt Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği, kış şartlarında ulaşımın ve şehir içi hizmetlerin aksamaması amacıyla bir aylık tuz ve kum stokunu depoladı. Ayrıca 3 tuzlama aparatı, 3 kamyon küreme aparatı, 2 beko loder, loder, 2 greyder ve 8 traktör hazır bekletiliyor.

Şehir merkezi ve bağlı yerleşim yerlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına hızlı, etkili ve koordineli müdahale için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ise karla mücadele için 27 iş makinesi ve 50 personelle hazırlıklarını tamamladı. Şube merkezi ve 4 bakımevinde ekipler hazır bekletiliyor. Buzlanmayla mücadele için 300 ton tuz stoku oluşturuldu.

İl Özel İdaresi bünyesinde 2 dozer, 8 greyder, 16 kazıcı yükleyici (beko loder), 6 loder, 8 bıçaklı kar küreme kamyonu, 2 tuzlama kamyonu, kar kamyonu ve 4 greyder çekiciden oluşan toplam 47 iş makinesi ve 100 personel görev için hazır durumda.