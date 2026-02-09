Haberler

Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ve Ardahan yeniden karla kaplandı

Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ve Ardahan, yeniden beyaza büründü.

Termometrelerin gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da, gece boyunca yoğun kar etkili oldu.

Yeniden karla kaplanan şehirde ulaşımda aksamalar yaşandı. Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Bazı çeşmelerin kısmen donduğu kentte, ağaçlar da beyaza büründü.

Tunceli

Tunceli'nin Hozat, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, caddelerde kar küreme çalışması yaptı.

Ağrı

Ağrı'da da sabaha doğru başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Yağışla kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da ise kar ve soğuk hava etkili oldu.

Yeniden karla kaplanan kentte, buzlanmalar oluştu.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, karla mücadele ekipleri yüksek rakımlı noktalarda ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Kars

Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, araçlarının ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan İbrahim Kılıçaslan, eski kışları aratmayacak şekilde kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Umarım memleketimiz için bol bereketli bir yıl olur." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
