Doğu'daki 6 ilde kar ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor
Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Belediyeler ve karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Sıcaklıklar sıfırın altında 12-13 dereceye kadar düştü.

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da dün başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Vatandaşlar araçlarında biriken karları temizledi, camlarındaki buzları kazıdı.

Şehirde, belediye ekiplerinin iş makineleri ve kar timleriyle karla mücadele çalışması sürüyor.

Ağrı

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı kent merkezi ve çevresindeki dağlar dronla görüntülendi.

Kentte dün başlayan kar, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer tipinin de etkili olduğu kent merkezi ve çevresi kar örtüsüyle beyaza büründü.

Karla güzel manzara oluşturan Millet Bahçesi, şehir merkezi ve mahalleler dronla görüntülendi.

Öte yandan vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

Karayolları ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece kaydedildiği kentte, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde ise kar ve yer yer tipi etkili oluyor.

Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı yollarda buzlanma oluştu.

Ekipler, sorumluluk alalarından çalışma yürüttü.

Kentteki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Kars

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla şehir merkezi ve köyler beyaza büründü. Kars Kalesi ve tarihi yapılar beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışıyla ilçe ve sarıçam ormanları beyaza bürüdü. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde ve arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti.

Kars- Erzurum yolu Mescitli mevkisinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı tırlar, ilerlemekte zorlanınca zincir takarak yollarına devam etti.

Sürücü Kerim Çiftçi, AA muhabirine, kar yağışı tipinin etkili olduğunu belirterek, "Araba tipiden dolayı çıkmadı, yolda kaldı. Bu nedenle zincir bağlıyoruz." dedi.

Sürücülerden Tünay Yılmaz da karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Kar çok, fırtına var bütün kaptanlarımıza dikkatli olmalarını öneriyorum. Allah hiç kimseye kaza bela vermesin." diye konuştu.

Iğdır

Iğdır'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve kent merkezi beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle Iğdır-Nahçıvan, Ağrı ve Kars kara yollarında, ekiplerce karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Mevsimin ilk karı nedeniyle kar altında kalan sokaklarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Bazı esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
