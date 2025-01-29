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Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor
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Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 32 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkilerken, Erzurum ve Kars gibi şehirlerde de yoğun sis ve buzlanma gözlemlendi.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, park halindeki araçlar ile durakların camları buzla kaplandı.

Kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis ve pus nedeniyle sürücüler, özellikle Erzurum-Tortum kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekti.

Ağaçların kırağı ile kaplandığı kentte, cami bahçelerindeki şadırvanlar da buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne battaniye örttü.

Ardahan

Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derece kaydedildi.

Soğuk nedeniyle erken saatte dışarı çıkanların kaş, kirpik ve saçları dondu.

Selçuk Aktürk, özellikle kentin bugün çok soğuk olduğunu belirterek, işe gitmekte zorlandığını söyledi.

Dondurucu soğuklar, Göle ilçesinde de buzlanma ve kırağıya neden oldu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, sürücüler açık alana park ettikleri araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Öte yandan Türkiye'de gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 32 derece ile Göle ilçesinde kaydedildi.

Kars

Kars'ta soğuk hava, sis ve kırağı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı, çeşmeler buz tuttu.

Doğa fotoğrafçıları da Sarıkamış Deresi ile Kars Çayı'nda beslenmeye çalışan yeşilbaş ve çamurcun ördeklerini görüntülemeye çalıştı.

Doğa fotoğrafçısı Burhan Özba, AA muhabirine, Kars'ın son günlerde kırağıyla beyaza büründüğünü belirterek, "Atmosferik sis olayıyla nem oranının artmasına bağlı çok güzel doğal görüntüler oluşuyor. Bunları doğa fotoğrafçıları olarak çekmeye çalışıyoruz. Yeşilbaş ve çamurcun ördekleri derenin açık yerlerinde beslenmeye çalışıyor. Kış boyunca buradalar." dedi.

Öte yandan kızıl tilkilerin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi.

Ağrı

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma, ağaçlarda ise kırağı oluştu.

Buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

Tunceli

Tunceli'de hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.

Dereler ve şelalelerin de buz tuttuğu kentte, dağların zirveleri sis bulutlarıyla kaplandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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