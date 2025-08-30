Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Erzurum, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Çiftçi, Tümgeneral Akyıldız ve Sekmen'in askeri araçla vatandaşları selamladığı programda kutlama mesajları okundu.

Şiirlerin seslendirildiği törende halk oyunları ekibi gösteri sundu, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı ile mehteran ekibi marşlar çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu program, tören geçişiyle son buldu.

Törene Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdür Vekili Gökhan Dedebağı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri, askerler ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla İspir Hükümet Konağı önünde de kutlama programı gerçekleştirildi.

Ağrı

Ağrı'daki Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve katılımcılar, daha sonra Hava Şehitliği Anıtı'nda dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

Buradaki programın ardından Vali Koç ve beraberindekiler, merkez şehitliğini ziyaret etti.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Stadı'nda devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile kick boks ve köpekli tim gösterileri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Ovacık, Pülümür, Hozat, Mazgirt, Çemişgezek, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

Ardahan

Ardahan'daki törenler, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından Kongre Caddesi'nde devam eden programda, Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda jandarma komando ekibi gösteri yaptı.

Program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

Erzincan

Erzincan'daki tören, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydoğdu, Ataç ve Aksun, Valilikte tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'ndeki törende de Aydoğdu, Ataç ve Aksun, aracın üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Kars

Kars'taki program, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle başladı.

Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik makamında tebriklerin kabulüyle devam etti.

Vali Polat, Tuğgeneral Türe ve Başkan Senger, törene katılanların bayramını kutladı.

Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli askerlerin gerçekleştirdiği gösteri, izleyenlerin beğenisini kazandı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yanı sıra öğrenciler de şiir okudu.

Tören, Kafkas halk oyunları ve mahalli ekiplerin gösterileri, askeri birliklerin geçişi ve araç kortejiyle son buldu.

Sarıkamış ilçesindeki törende kutlamaların ardından Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak ve Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Burhan Boydak, beraberindekilerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirerek şehitler için dua etti.

Iğdır

İl Halk Kütüphanesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, Iğdır Valiliğinde devam etti.

Kutlama programına Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü ve ilgililer katıldı.

Valilikteki tebrik kabul programının ardından Vali Turan ve Garnizon Komutanı Tütüncü, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Program, şiirlerin okunması, spor ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.