Giresun: Doğa, Tarih ve Lezzetin Buluştuğu Şehir

Denizin ve yeşilin kucaklaştığı dik yamaçlara kurulu bir şehir olan Giresun, son yıllarda turizm çeşitliliği ve doğa konseptli seyahat trendleriyle dikkati çekiyor.

Antik çağlardan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve adını o çağlardaki kiraz kültüründen alan şehir, her mevsim ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Trabzon ve Ordu- Giresun havalimanlarına yakınlığıyla ulaşım kolaylığı sunan şehir, kara yoluyla Ordu'ya 45 dakika, Trabzon'a ise 1,5 saat mesafede bulunuyor.

Doğal güzellikleri, mitolojik hikayeleri ve zengin mutfağıyla Giresun'da gezilebilecek yerler arasında Giresun Kalesi, Karadeniz'in tek yaşanabilir adası olan Giresun Adası, tarihi Zeytinlik Mahallesi, Kulakkaya, Kümbet ve Bektaş yaylaları, Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl ile Göksu Travertenleri yer alıyor.

Şehri tepeden izleyen açık hava müzesi, Giresun Kalesi

Denizden yaklaşık 100 metre yükseklikte yer alan Giresun Kalesi, panoramik şehir manzarası arayanlar için ilk adres oluyor. Antik kaynaklarda "Kerasus" olarak anılan ve Pontus Kralı 1. Pharnakes tarafından milattan önce 2. yüzyılda inşa ettirildiği bilinen Giresun Kalesi, bugün sur kalıntılarının arasında bir açık hava müzesini andırıyor.

Helenistik ve Roma dönemlerinin izlerini taşıyan kale, çınarların gölgesindeki yürüyüş yolları, Karadeniz'in hırçın dalgalarını gören çay bahçeleriyle ziyaretçilerine hem tarihi hem de görsel şölen sunuyor. Kale, yapılan düzenlemelerle ziyaretçiler için bir mesire alanı olarak da faaliyet gösteriyor.

Amazonların ve Herkül'ün izinde Giresun Adası

Giresun, Doğu Karadeniz'in üzerinde insan yaşayabilen tek adasına ev sahipliği yapıyor. Kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta bulunan ada, mitolojik hikayeleri ve arkeolojik kalıntılarıyla bölgenin en dikkati çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Antik çağda "Aretias" olarak adlandırılan Giresun Adası, Amazon kadınlarının ayak bastığı, Herkül'ün ve Argonatların altın postu aramak için buraya geldiğine dair efsanelere de ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında düzenlenen tekne turlarıyla adaya ulaşabilen yerli ve yabancı turistler, Bizans döneminden kalma surları ve kilise kalıntılarını yerinde inceleyebiliyor.

Ziyaretçiler aynı zamanda adanın zengin kuş popülasyonuna da şahit oluyor. Martıların ve karabatakların yuvalarının bulunduğu adada, kuşların yuvaları ve üreme alanları gözlemlenebiliyor.

Geleneksel yayla kültürünün örneği Kulakkaya Yaylası

Karadeniz'in doğasını yaşamak isteyenlerin ilk duraklarından biri olan Giresun yaylaları, deniz seviyesinden binlerce metre yükseklikte bambaşka bir dünya sunuyor. Şehrin popüler yaylaları arasında bulunan Kulakkaya Yaylası, merkeze 45 kilometre mesafede.

Karadeniz yayla kültürünü en yalın haliyle yansıtan yayla, çevre düzenlemesi ve konaklama alternatifleriyle tercih ediliyor. Huzurlu bir tatil arayanların vazgeçilmez rotalarından biri olan Kulakkaya, temiz dağ havası ve yöresel yayla mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Dereli'nin doğal harikaları: Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl ve Göksu Travertenleri

Son yıllarda bölgenin en popüler merkezlerinden biri haline gelen Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı ise içinde bulunan Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl ve Göksu travertenleri ile seyahatseverlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Tabiat parkı bünyesine yer alan Kuzalan Şelalesi, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten dökülen suyuyla doğanın gücünü ve estetiğini yansıtıyor. Seyir terasları ve yürüyüş parkurlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan şelale, doğa fotoğrafçıları için eşsiz manzaralar sunuyor.

Aksu ile Göksu deresinin birleştiği noktada yer alan Mavi Göl ise suyunun barındırdığı kireç taşları ve sodalı yapısı sayesinde dönemsel olarak turkuaz rengine bürünüyor. Özellikle de yaz ve sonbahar aylarında büründüğü renk tonlarıyla sosyal medyanın ve seyahat rotalarının en popüler durak noktalardan biri olan göl, her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

Mavi Göl'ün hemen yanı başında yürütülen çevre düzenleme projeleriyle turizme kazandırılan Göksu Travertenleri, mineral yönünden zengin sularının oluşturduğu beyaz teras ve göletlerle doğa turizminde bölgeye yeni bir soluk katıyor.

"Karadeniz'in Pamukkale'si" olarak da anılan travertenler yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla burayı bölgedeki eko-turizmin en yeni ve en dikkat çekici merkezlerinden biri haline getiriyor.

Karalahana diblesinden taflan kavurmasına: Giresun'un coğrafi işaretli mutfağı

"Fındığın Başkenti" olarak da anılan Giresun, sadece tarihi ve doğasıyla değil, coğrafyaya özgü şekillenen zengin mutfak kültürüyle, gastronomi turları için de önemli bir destinasyon olarak kabul ediliyor.

Kendine özgü tat ve lezzeti ile adından söz ettiren tescilli Giresun tombul fındığı, dünyanın en kaliteli fındıkları arasında yer alıyor. Deniz ürünlerinden endemik otlara kadar çok geniş bir lezzet yelpazesi sunan Giresun mutfağı, pek çok coğrafi işaretli ürüne de sahip.

Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Görele dondurması, Alucra oğlak kebabı, Giresun ısırganı ve Giresun fındık ezmeli kadayıf tatlısının yanı sıra zengin bitki örtüsü sebebiyle çeşitlilik açısından oldukça zengin bir vejetaryen mutfağa da ev sahipliği yapıyor.

Giresun; karalahana diblesi, taflan kavurması, melocan kavurması ve sakarca gibi coğrafyaya özgü yerel lezzetleri ile vejetaryen ve sağlıklı beslenme trendlerini takip eden gezginler için alternatif oluşturuyor.