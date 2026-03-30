DMM: 'Türkiye'nin savaşa müdahil olacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği' yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğunu duyurdu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği' yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir. Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye'nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
