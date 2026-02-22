KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Dizi ve filmlerdeki suç örnekleri çocukları şiddete yönlendirebiliyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, dizi ve filmlerdeki suç örneklerinin çocukları şiddete yönlendirebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Prof. Dr. Işık Görker'in dizi ve filmlerin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerine yer verildi.

Görker, AA muhabirine, çocuk suçluluğunun son dönemlerde çok konuşulan üzücü bir kavram olduğunu söyledi.

Çocukların suç işlemesinin arkasındaki ana nedenlerin araştırılıp değerlendirilmesi gerektiğini belirten Görker, şöyle devam etti:

"Çocuk bir suç işlediğinde 'neden bunu yaptın, bir daha yaparsan sana şu cezayı veririm' demek bir yere kadar etkili olabilir ama çevresindeki olumsuz faktörleri değiştirmezseniz, çevresinde ve toplumda o suçu işleyen insanlar ön planda tutulursa ya da bu çocuklar bu insanları sürekli görürse, örneğin sosyal medyada, televizyonda, dizide ve filmde izliyorsa, bu olumsuzluklarla daha iyi yere gelindiğini görüyorsa ve başka alternatifleri yoksa, bu çocuklar suçluluğu seçebiliyor."

Ailenin çocuğu takibi önemli

Görker, özellikle sosyal medyanın çocuklarda kontrol edilmediği ve kontrollü kullanılmadığı zaman ciddi sorunlar teşkil ettiğini kaydetti.

Ailelerin çocuklarını her alanda dikkatlice takip etmesi gerektiğini dile getiren Görker, çocuğu suçtan uzak tutmanın en önemli noktasının okula devam etmesi ve eğitimini sürdürmesi olduğunu vurguladı.

Bir çocuk için eğitimin olmazsa olmaz ve zorunlu olduğunun altını çizen Görker, şunları kaydetti:

"Klinik deneyimlerimden söyleyebilirim ki hatta adli vakalar üzerinden değerlendirmeler de yapabilirim ki birçok çocuk karşımıza geldiğinde okumuyor. Okula gitmiyorlar, okula devam etmiyorlar, bırakmışlar ve bunun denetimini yapan bir merci yok. Çocuklar okula gitmezlerse bir uğraşıyla onları büyütmek gerekiyor. Bu da yoksa çocuk bir şekilde kendini var etmek için bir ortam kurmaya çalışır. Aile de bunun çok farkında değilse çocuk da çarpmalar, çırpmalar yapar. Adli olarak 'motosikletim olsun' diye motosiklet çalan, haneye tecavüz suçundan küçük şeyler çalıp küçük paralarla küçük şeyler yapmak isteyen çocuk suçlu örnekleriyle karşılaşıyoruz."

Çocuğun bulunduğu ve öğrendiği ortama göre hareket ettiğine değinen Görker, öncelikle çocuğu suça yönelten ortamlardan çıkmasını sağlayacak değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Medya ve yayın sektörüne öneri

Görker, medya ve yayın sektörünün de bu konuda dikkatli içerikler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Televizyonlarda şiddet ve öfke içeren yayınlara dikkati çeken Görker, şöyle devam etti:

"Neden sadece şiddet içeren, öfke barındıran, yabancı ya da yerli diziler izleniyor? Neden normal hayatı içeren diziler yok? Hayatımız bizim sürekli kavga, dövüş, vurma, çırpma, elimizde tabancayla dolaşarak geçmiyor. Bizim hayatımız normal şekilde ilerliyor. Bu normallikte de çok çekici filmler ve diziler görebilirsiniz, bundan çok mutlu olabilirsiniz. Bunun yanı sıra sanat içerikli çeşitli programlar yapabilirsiniz. Dizi ve filmlerdeki suç örnekleri çocukları şiddete yönlendiriyor. Bu şiddet ağırlığını toplumsal olarak ortadan kaldırdığınızda bir değişim görmemek mümkün değildir. Bunları söylerken anne ve babanın rol model olmasının yanı sıra çocuklar toplumda da rol model ararlar. Özellikle ergenler bu anlamda doğru rol model seçmeleri için doğru yönlendirilmelidir."