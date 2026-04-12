Para Tırmanış Şampiyonası'ndan 11 madalya ile dönüp, başarılarını halay çekerek kutladılar

BURSA'daki Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere, 11 madalya kazandı. Okullarına dönen öğrenciler, başarılarını halay çekerek kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 27-29 Mart tarihlerinde, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Sporcu Fabrikası'nda 11 ilden 22 spor kulübündeki 96 sporcunun katılımıyla Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada tırmanış duvarına çıkan sporcular, fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şampiyonaya katılan Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda, 11 madalya kazandı. Okullarına dönen öğrenciler, başarılarını okullarında halay çekerek kutladı.

'MADALYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK'

Okulun beden eğitimi öğretmeni Mehmet Emin Erdoğan, madalya sıralamasında okullarının Türkiye birincisi olduğunu belirterek, "Okulumuzda görme engelliler için toplamda 9 branş var. Bursa'da düzenlenen Para Tırmanma Türkiye Şampiyonasına biz de katıldık. Aralarında İstanbul, İzmir, Bursa ve Denizli'nin de olduğu şampiyonada madalya sıralamasında Türkiye birincisi olduk. Toplam 11 madalya kazandık. Önleri açık olursa olimpiyatlar ve Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilirler" dedi.

'ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM'

Sporu hiç bırakmayacağını belirten 6'ncı sınıf öğrencisi Yudum Özyön (14), "Bu yola kendim, ailem ve hocalarım için çıktım. Bu sporu hiç bırakmayacağım. Hocalarıma teşekkür ederim. Hedefim dünya ve olimpiyat birincisi olmak. Çok gururlu ve mutluyum. Ben görme engelliyim. Benim gibi olan arkadaşlarıma söylemek istediğim ben yaptıysam sizde yaparsınız" diye konuştu.

Hedefinin dünya birincisi olduğunu belirten, 6'ncı sınıf öğrencisi Hilal Ekinci (13) ise "Sol gözüm sıfır görüyor. Sağ gözüm de çok az görüyor. Türkiye birincisi oldum. Bir sonraki hedefim dünya birinciliği" dedi.

'MADALYAYI DİYARBAKIR'A ARMAĞAN EDİYORUM'

Ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu belirten 5'inci sınıf öğrencisi Şahin Kardaş (12) da şöyle konuştu:

"Türkiye ikincisi oldum. Hedefim Avrupa ve dünya birincisi olmak. Ailem benimle gurur duydu. Herkes beni tebrik etti. Madalyayı Diyarbakır'a armağan ediyorum. Diyarbakır için elimden geleni yapacağım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı