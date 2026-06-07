İrem, Chicago Sanat Enstitüsü'nden burslu kabul aldı

DİYARBAKIRLI ressam İrem Karabaş (19), hazırladığı 12 eserlik portfolyo ve akademik başarılarıyla başvurduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki School Of The Art Institute Of Chicago'dan ( Chicago Sanat Enstitüsü Yüksekokulu) 92 bin dolarlık burslu kabul aldı. Ancak bursun eğitim ücretinin tamamını karşılamaması nedeniyle yıllık yaklaşık 36 bin dolarlık desteğe ihtiyaç duyan Karabaş, eğitimine başlayabilmek için destek bekliyor.

Ailesiyle birlikte Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Diyarbakırlı İrem Karabaş, geçen yıl Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden başarı belgeleriyle mezun oldu. IELTS (Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı), sınavından da başarı elde eden İrem, Amerika Birleşik Devletleri'nden Chicago Sanat Enstitüsü Yüksekokulu ile Maryland Sanat Enstitüsü Yüksekokulu'ndan burs aldı. Ancak her iki okulun verdiği burs da İrem'in eğitim ücretinin tamamını karşılamadı. Bu iki okul arasında tercihini Chicago Sanat Enstitüsü Yüksekokulu'ndan yana kullanan İrem'in yıllık 36 bin dolara ihtiyacı var.

Mezun olduğu lisenin Türkiye'nin en prestijli okullarından biri olduğunu söyleyen İrem, "Geçen sene Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldum. Türkiye'nin en iyi sosyal bilimler liselerinden biri. Onur ve başarı Belgeleriyle mezun oldum. IELTS sınavına girdim. 7.0 puan aldım C 1 seviyesinde. Ondan sonra başvuruda bulundum. School of the Art Institute of Chicago ve Maryland İnstitute College Of Art'tan burslu kabul aldım. Portfolyo hazırladım. 12 parçalık bir portfolyom vardı. Eserlerimi gönderdim. Gerekli belgeleri öğretmenlerimle birlikte hazırladık. Onlar da bana yardımcı oldular. Bunları bir ortak uygulama üzerinden gönderdik. Diplomamı gönderdik. Bunlarla kabul ettiler beni" dedi.

OKUMAK İÇİN SPONSOR ARIYOR

Şimdi okulunu okumak için sponsor aradığını ifade eden İrem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Amerika'daki okulların hepsi ücretli. Sanat okulları da yabancı öğrencilere tam burs vermiyorlar. School of the Art Institute of Chicago 4 sene için 92 bin dolarlık bir burs verdi. Maryland İnstitute College Of Art da 120 bin dolarlık bursu verdi. Ayrıca 18 bin dolar Başkanlık Liyakat Ödülü ve 12 bin dolar da yıllık olarak Sanatta Mükemmellik Ödülü verdiler. Chicago'daki okulun yıllık ücreti bu sene daha fazla arttı. Bizim de toplamda 36 bin dolarlık bir ücret ödememiz gerekiyor. Sadece okul eğitim ücreti olarak. Diğer ücretleri biz karşılayabiliyoruz. Yaşam yerim de var. Sadece eğitim ücretini karşılayamıyoruz. Okullar dünyada sanat ve tasarım alanında biri 11'inci sırada yer alıyor. Diğeri de ilk 50'de yer alıyor. Bu yüzden çok önemli okullar ve oradan mezun olursam geleceğim için ve ülkem için çok önemli başarılar elde etmiş olacağım. Sponsora ihtiyacım var okul okumaya devam edebilmek için. Chicago'daki okula kayıt yaptırdım. Orada şu an resmi olarak bir öğrenciyim ama henüz okul okumaya başlayamıyorum. Çünkü gerekli miktarı bulamadım. Gerekli miktar da şu an ilk sene için 36 bin dolar. Onun dışında eğer ilk seneyi bitirdikten sonra başarıma göre bursumu da arttırabilirler ve benim ödemem gereken miktar azalabilir. Eğer yeterli miktarı bulamazsam bu sene okulu dondurmayı planlıyorum. Gelecek sene bir şekilde miktarı bulup okula başlamayı planlıyorum. Okulumu okumak istiyorum ve bunun için dış desteğe ihtiyacım var. Sponsorluk ve mali destek bekliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı