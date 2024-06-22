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Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede geçtiğimiz perşembe gecesi çıkan anız yangınında can kaybı sayısı arttı. Yaralanan 2 kişinin daha vefat etmesiyle yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. Yangınlarda 12 olan can kaybı sayısı 14'e yükseldi.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde perşembe günü saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Mazıdağı Mardin Çınar Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Yusuf Aricioglu:

Yine olan hayvanlara oldu

6
10
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masteng aston:

Noldu ucuyorduk

2
5
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