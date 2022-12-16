Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı! 9 kişi yaralandı, 2 gözaltı var

Güncel Haberler

Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda devrilen midibüsteki 8 polis memuru ile 1 sivil yaralandı. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Yaralılarla ilgili son bilgileri aktaran Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "9 arkadaşımızdan 7'si taburcu edildi, 2'si kontrol amaçlı hastanede" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde saat 05.00 sıralarında, çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

Saldırı sırasında devrilen midibüsteki 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yaralılarla ilgili son bilgileri aktaran Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "9 arkadaşımızdan 7'si taburcu edildi, 2'si kontrol amaçlı hastanede" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valiliğinden bombalı saldırı açıklaması: 9 yaralı, 2 gözaltı

Diyabakır Valiliği, çevik kuvvet midibüsüne, bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Servis midibüsünde bulunan 9 polis memurunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Diyarbakır Valiliğinden bombalı saldırı açıklaması: 9 yaralı, 2 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Çevik Kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Servis midibüsünde bulunan polislerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisini de paylaşan Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Valiliği Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title