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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde 8 oyun 10-18 Ekim'de sahnelenecek

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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında 10-18 Ekim'de yetişkinler ve çocuklar için 8 oyun sahnelenecek. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar, geçen sezon 75 bin seyirciye ulaştıklarını, bu sezon 150 binin üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında 8 oyun sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünün organizasyonunda 1 Ekim'de başlayan "22. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" sürüyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde 1 Ekim'de "Nalınlar" adlı oyunun sahnelenmesiyle başlayan festivalde, İstanbul DT "Hepyek", "Callback" ve "Muallak", Ankara DT "Öteki Ankara Müzikali" ve "Komşu Köyün Delisi", Antalya DT "Gramofon Hala Çalıyor", İzmir DT "Yalancının Resmi" ve "İki Yeşil Susamuru", Erzurum DT "Helezon", Kayseri DT "Düğün ya da Davul", Bursa DT "Bir Yaş Dönümü Rüyası", çocuklar için Diyarbakır DT "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi", İzmir DT "Otobüs Durağında Üç Bencil", Ankara DT "Parla", Erzurum DT "Ormandaki Dev" adlı oyunları seyirciyle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 10-18 Ekim'de organize edilecek "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında da "22. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali"nde yer alan yetişkinler ve çocuklar için 8 oyun sahnelenecek.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında 10-13 Ekim'de yetişkin oyunlarında Diyarbakır DT "Gün Eksilmesin Penceremden", İstanbul DT "Kendi Gök Kubbemiz", Ankara DT "Öteki Ankara Müzikali", Erzurum DT "Yalancının Mumu", Van DT "İbiş'in Rüyası", Bursa DT "Göç Hayaller Kumpanyası", Trabzon DT "İstanbul'un Son Beyzadeleri", çocuk oyunlarında ise Trabzon DT "Eldivenlerimi Kim Aldı?" oyunları seyirciyle buluşacak.

"Tiyatronun ışığını kentin her köşesinde büyütmeye devam edeceğiz"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar, AA muhabirine, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun yıllardır bu topraklarda sanatın, kültürün ve ortak hislerin en güçlü sesi olduğunu söyledi.

Son derece kapsamlı ve dolu bir programla seyircinin karşısında olduklarını dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

"Festivallerle 10 farklı bölgede, 24 oyun, 12 atölye çalışması, sosyal sorumluluk projesi, kostüm sergisi ve kamyon tiyatrosu uygulamamızla 17 farklı mekanda sanatseverlerle buluşuyoruz. Ayrıca Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biri haline gelen ve bu yıl gururla düzenlediğimiz 22. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali ile de yerli yazarlarımızın nadide eserlerini ve tiyatronun tüm renklerini Diyarbakır'da ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bizler için tiyatro yalnızca bir sahne ve koltuk düzeninden ibaret değildir. Diyarbakır insanının sanata olan ilgisi ve her projemizde salonlarımızı dolduran coşkusu bizim en büyük ilham kaynağımız. Çocuklarımızdan gençlerimize, toplumun her kesimine dokunan bu zengin içeriğimizle tiyatronun ışığını kentin ve bölgenin her köşesinde büyütmeye devam edeceğiz. Kadim tarihimizle tiyatronun evrensel dilini birleştirerek seyircimize sadece bir oyun değil, uzun süre hafızalarda kalacak nitelikli deneyimler sunmayı amaçlıyoruz."

Geçen sezon 75 bin seyirciye ulaştıklarını anımsatan Çınar, bu sezonun dolu geçeceğini öngördükleri için 150 bin seyircinin üzerine çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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