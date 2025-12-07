Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden yengesine mesaj atarak buluşmaya çağrılan K.B., buluşma noktasında F.O. tarafından dövülüp tabancayla bacağından vuruldu. Olayın ardından gözaltına alınan F.O. tutuklandı.
- F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.'yi Diyarbakır'da bir kafede dövdü ve tabancayla bacağından vurdu.
- F.O., olay sonrasında gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- K.B. hakkında taciz iddiasıyla işlem başlatıldı.
Diyarbakır'da F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.yi, buluşma noktasında dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan F.O. tutuklandı.
Olay, 2 Aralık'ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.'yi belirtilen kafede bekledi. Kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu.
DARP ANLARI TELEFONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
TACİZ İDDİASIYLA İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.'yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.