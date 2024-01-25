Diyarbakır'da terör mağduru aileleri ziyaret eden İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü açıklamalarda bulundu

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Tümgeneral Yıldırım, "2023'te Diyarbakır'da teröre çıkan sayı sıfırdır. Terörün her türlüsüne biz karşıyız. 374 ailemiz var. Hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Allah'ın izniyle tüm evlatları size kavuşturacağız. 49 anneye evladını kavuşturduk. Örgütün hali kalmadı. Bitme noktasına geldi" dedi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Yıldırım ve Kaya, 1606 gündür nöbet tutan ailelerle tek tek görüşerek bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tümgeneral Yıldırım, 2023'te terör örgütüne Diyarbakır'dan katılımın olmadığını belirterek, "Dün bir kızımızı getirdik. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Bizler sizlerle beraberiz. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizlerle beraber adım atacağız. Allah'ın izniyle Diyarbakır anneleri ağlamayacak. Diyarbakır'ımızda bir huzur ortamı var. Hepimiz aynı huzur ortamında yaşıyoruz. Bu ortamın devam etmesini istiyoruz. Sizler hepiniz benim annemsiniz, sizleri seviyoruz. Örgüt şu anda bozulma noktasına geldi. Şu anda dağılıyor. Sizlerle beraber o evlatlara ulaşalım. Hep beraber o çocukları getireceğiz. Siz üzülmeyin. Diyarbakır annelerinin gözünde yaş istemiyorum. Biz mücadelemizi yapacağız. Devletimiz çok büyük, bunun farkına varın. Bu yüce devlet, bu millet el ele vereceğiz bu hainlere müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'ÖRGÜTÜN HALİ KALMADI, BİTME NOKTASINA GELDİ'

Terör örgütünün bitme noktasına geldiğini belirten Tümgeneral Yıldırım, "Tüm birimlerimize beraber çocuklarımızı getireceğiz. Allah bu ülkede anneleri ağlatmasın. Bu örgütü sıfır noktasına zaten getirdik. Bu ülkede sıfırlara indiler. Sizler sayesinde iyice dağılacak. Örgüt sizlerin bu güçlü iradenizi son buldurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Sizler bizim için bir dava adamısınız. Davanızın yolunda devam edeceksiniz. Haklı davanızın peşinden koşun ki başka Diyarbakır anneleri ağlamasın. Bu çocuklar sadece sizin çocuklar değil. Diyarbakırlıların tamamının çocuğu, hepsi bizim evladımız. Hiçbirine bir şey olmasın. Yüreğimiz o şekilde yanmasın. Ben buraya geliyorum kendi evime gelmiş gibi mutlu oluyorum. 2023'te Diyarbakır'da teröre çıkan sayı sıfırdır. Diyarbakır'ımız teröre artık destek vermiyor. Terörün her türlüsüne biz karşıyız. 374 ailemiz var. Hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Allah'ın izniyle tüm evlatları size kavuşturacağız. 49 anneye evladını kavuşturduk. Örgütün hali kalmadı. Bitme noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

'KÖKLERİNİ KAZIMAKTA KARARLIYIZ'

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da şunları söyledi:

"Sizin o kocaman yürekleriniz devletin gücüyle birleştikten sonra bırakın bölücü hain terör örgütünü hiçbir güç karşımızda duramaz. Meslek hayatım boyunca bu hain örgütün açmış olduğu çok acı hikayelere şahit oldum. Bu çadırda da bire bir tanıklık ediyorum. İnşallah bu gözyaşınız diner. Evlatlarınıza sağ salim kavuşursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın da dediği gibi 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar biz bu terörü bitirmede azimli ve kararlıyız. İnşallah sonları geldi. Devletimiz milletimiz güzel günlere kavuşacak. Diyarbakır başta olmak üzere ülkemizde huzur ve refah şehri olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Biz her daim sizlerle birlikteyiz. Yan yanayız omuz omuzayız. Bu mücadele çok anlamlı. Büyük bir cesaret göstererek devletimizin yanında oldunuz. Hainlerin karşısında durdunuz. Engelli, hasta demeden çocuklarımızı dere kenarından köylerden, hayvan otlatırken kaçıran bir ihanet şebekesiyle karşı karşıyayız. Köklerini kazımakta kararlıyız. Yeter ki sizler bize moral ve destek verin. Bir ve birlikte olalım. Bu millet kenetlendikten sonra inşallah devletimizde ebediyen terör bir daha dönmesin. Analar ağlamasın babalar evlat hasreti çekmesin. Bayrağımız göklerde ebediyen dalgalansın. Devletimiz baki olsun. Milletimiz mutlu ve huzurlu olsun."