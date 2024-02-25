Diyarbakır'da Öğretmenlere Stres Atölyesi: Sabun Yapımı

Diyarbakır'da öğretmen ve idarecilere stres atıp mesleki motivasyonlarını artırmaları için Sabun Atölyesi'nde sabun yapımı öğretiliyor.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadın Girişimciler Kooperatifi işbirliğiyle "Öğretmen Akademisi Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında 25 öğretmen ve idareci, Sabun Atölyesi'nde usta öğreticiler eşliğinde stresten uzaklaşarak mesleki motivasyonlarını arttırmak için geleneksel ve doğal yöntemlerle sabun yapımını öğreniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu Ferman Salmış, AA muhabirine, öğretmenleri desteklemek amacıyla Öğretmen Akademisi Projesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Projede çok sayıda farklı atölye kurulduğunu belirten Salmış, atölye çalışmalarının öğretmenlerin ilgi alanlarına göre biçimlendiğini ifade etti.

Salmış, atölye çalışmaları kapsamında Kadın Girişimciler Kooperatifi ile yaptıkları görüşmede Sabun Atölyesi'ni açmaya karar verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Eğitimcilerimiz, doğal sabun ve bu sabunların evde kullanımının sağlayabileceği yararlar dolayısıyla bu atölyeyi istedi. Kimyasal ürünlerin yaygınlaştığı bu dönemde doğal ve daha rahatlıkla kullanabilecekleri, güven duyabilecekleri sabun üretmek istediler. Öğretmen ve idarecilerimiz atölyede doğal sabun yapımını öğreniyor. İlerde kendi evlerinde de sabun yapmayı düşünüyorlar. Yapılan sabunları ilerde sergileyebiliriz. Bu çalışmalar eğitimcilere destek vermek amacıyla yapılıyor. Bu tür çalışmalarla stresten uzaklaşan eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının artmasına da katkıda bulunuyoruz."

Kayapınar Kadın Girişimciler Kooperatifi kurucu üyesi Kadriye Benneyim ise geçmişten günümüze anonim olarak aktarılan bilgilerle sabun üretimine geçtiklerini belirtti.

Geleneksel yöntemler kullanarak saf zeytinyağı sabunları ürettiklerine işaret eden Benneyim, üretimini yaptıkları sabunlar konusunda 25 eğitimciye de eğitim verdiklerini aktardı.

Üretilen sabunlar arasında kahve, zerdeçal, bıttım, defne ve katran gibi çeşitlerin olduğunu dile getiren Benneyim, "Hiçbir kimyasal ve yan etkisi yok. Herkes evinde rahatlıkla kullanabilir." dedi.

"Bence her insan kullandığı sabunu kendisi yapmalı"

Atölyede usta öğretici Bahar İkrim de 4 yıldır kooperatifte çalıştığını ve ürettikleri sabunlara talep olunca satışına başladıklarını söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşe Bayar, evinde farklı kokular kullanmayı sevdiğini ve sabunlara ilgisi olduğunu belirtti.

Sağlık için saf sabun yapımını öğrenmek istediğini anlatan Bayar, bu nedenle atölyede eğitim almaya başladığını kaydetti.

Bilişim ve Teknolojileri Öğretmeni Muharrem Bulut da saç dökülmesiyle ilgili sabun üretildiğini ve iyi sonuçlar alındığını duyduğu için atölyeye geldiğini ifade ederek, "Bence her insan kullandığı sabunu kendisi yapmalı. Bu düşünceyle buraya geldim. Çok eğlenceli bir ortam var. Üretim yapıyoruz. Üretime katkıda bulunmak için herkesi buraya bekliyoruz." dedi.