Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Güncelleme:
Diyarbakır'da
Diyarbakır’da, DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısı üzerine, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen yürüyüşe polis, biber gazıyla müdahale etti.

Diyarbakır'da, DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısı üzerine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenlendi.

DEM PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Yürüyüşe; DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş ile Diyarbakır milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç da katıldı.

HEDEF: ÖCALAN POSTERİNİ BURCA ASMAK

Öcalan posterinin Sur ilçesindeki 'Ben u Sen' burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü'nden başladı. Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Urfa Kapı mevkisinde polis tarafından durduruldu.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılınması yönünde uyarıda bulundu. Grubun yürüyüşe devam etmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı.Tansiyonun yükselmesiyle birlikte polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya ve İl Eş Başkanı Abbas Şahin'in biber gazından etkilendiği görüldü.

Gerginliğin sona ermesinin ardından Kürtçe bir açıklama yapan grup, daha sonrasında dağıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
