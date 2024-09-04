Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kadın Kuaförüne Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir erkek, kadın kuaförü anne ve kızını iş yerinde darbetti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir erkek, kadın kuaförü anne ve kızını iş yerinde darbetti. Anne ve kızını saçlarından tutarak çeken şüphelinin saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, Bağlar ilçesindeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. M.A ile karısı R.K., 7 Ağustos'ta henüz bilinmeyen nedenle G.E. ile kızı Ş.E.'nin işlettiği kuaföre gelerek, tehdit edip uzaklaştı. Olaydan bir gün sonra kuaföre yalnız gelen M.A., sabah saatlerinde anne G.E. ile kızı Ş.E.'ye saldırıp darbederek, iş yerinden dışarı çıkardı. M.A., daha sonra kendisini savunmaya çalışan G.E.'nin elindeki fırçayı alarak, anne ve kızına, ismi öğrenilmeyen diğer küçük erkek çocuğunun gözleri önünde vurup, saçlarından çekti. Darbedilen anne ve kızı, saldırısı sırasında tişörtü de yırtılan, daha sonra olay yerinen uzaklaşan M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Güncel

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Amasya'da Ardışık İki Deprem: 2.6 ve 3.2 Büyüklüğünde Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir? Amasya'da deprem! Amasya'da deprem mi oldu? Amasya'da saat kaçta, nerede deprem oldu?
title