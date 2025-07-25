İlayda ve Helin 9 gün arayla öldürüldü! Katillerin bağlantısı şoke etti

İlayda ve Helin 9 gün arayla öldürüldü! Katillerin bağlantısı şoke etti
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İlayda ve Helin 9 gün arayla öldürüldü! Katillerin bağlantısı şoke etti
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Diyarbakır'da 15 Temmuz'da dini nikahla birlikte yaşadığı İlayda Alkaş'ı tabancayla vurarak öldüren Cemal Alpaslan ile dün birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin Eren'i yine tabancayla öldüren Siyabend Şeker'inyakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Şeker'in, İlayda'nın öldürüldüğü gece de gözaltına alındığı belirtildi.

Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz'da akşam saatlerinde İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş hayatını kaybetti. Ekiplerin kaçan Alpaslan'ı yakalama çalışmaları sürüyor.

3 AYLIK HAMİLE HELİN EREN DE DÜN GECE ÖLDÜRÜLDÜ

Dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde de kuzeniyle birlikte yürüyen 3 aylık hamile Helin Eren dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker'in tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış

KATİL KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Siyabend Şeker, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Helin Eren'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Siyabend Şeker'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmışİlayda Alkaş - Helin Eren

Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren Siyabend Şeker'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi.

9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış

İLAYDA'NIN VE HELİN'İN KATİLLERİ YAKIN ARKADAŞMIŞ

Cinayet şüphelileri Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in yakın arkadaş oldukları, sosyal medyada takipleştikleri ve silahlı fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Siyabend'in Cemal Alpaslan'a ağabey diye hitap ettiği ve Helin Eren'in, İlayda Alkaş'ın öldürüldüğü 15 Temmuz'da annesine 'İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de gözaltına alındı. İfade verdi' dediği öğrenildi.

9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıercan mercan :

Kodumun hırtoları

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