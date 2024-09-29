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Diyarbakır'da Hasan Nasrallah'ın Posteri Asıldı

Diyarbakır'da Hasan Nasrallah'ın Posteri Asıldı
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posteri, Diyarbakır'ın tarihi surlarına asıldı. Poster, 'Yolun yolumuzdur ey şehid' mesajıyla birlikte sergilendi.

(DİYARBAKIR) - İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın posteri, Diyarbakır'ın tarihi surlarına asıldı.

İsrail'in önceki gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü açıklanmıştı. Nasrallah'ın posteri Diyarbakır surlarına asıldı. Ellerinde Hizbullah ve Filistin bayrakları taşıyan grubun astığı Nasrallah'ın posterinde, 'Yolun yolumuzdur ey şehid' yazısı yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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