Haberler

Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı

Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boş bir dairede cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un (18), olaydan önce eşinin doğum gününü kutladığı görüntüler gün yüzüne çıktı. Cinayet şüphelisi kapıcı Siraç Kartal yakalandı ve tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki boş dairede çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un (18), olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 25 Aralık'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi, sitenin kapıcısı Siraç Kartal ve kaçarken yardım ettiği gerekçesiyle akrabası M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'TE YAKALANMIŞ

Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi sitenin kapıcısı Siraç Kartal'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı belirtildi. Kartal'ın emniyetteki ifadesinde; Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sümeyye Durgun'un, olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Sümeyye Durgun'un müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Anahtarları Erdoğan teslim etti
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam