Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular
Dünyaca ünlü bir alkollü içecek şirketinin varisi Sunit Scott, kardeşinin yıllarca cinsel istismara uğradığını öne sürmesi sonrası görevden alındı. Mağdur kardeş Siranudh Scott, yayımladığı videoda ailesinin yaşananları bildiğini ancak gizlediğini iddia etti. Şirket yönetimi soruşturmayla iş birliği yaptığını açıklarken, Sunit Scott suçlamaları reddetti. Olay ülkede büyük yankı uyandırdı.
- Sunit 'Pi' Scott, kardeşi Siranudh Scott'ın cinsel istismar iddiaları sonrası aile şirketindeki görevinden alındı.
- Siranudh Scott, ağabeyinin kendisini 12 yaşından 24 yaşına kadar istismar ettiğini ve ailesinin durumu örtbas ettiğini iddia etti.
- Siranudh Scott, iddialarını destekleyen bir ses kaydı paylaştı; Sunit Scott suçlamaları reddederek 'sert şakalaşmalar' yaşandığını kabul etti.
Dünyaca ünlü bir alkollü içecek şirketinin varislerinden Sunit “Pi” Scott hakkında ortaya atılan ensest ve cinsel istismar iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Scott, kardeşi Siranudh Scott’ın suçlamalarının ardından aile şirketindeki görevinden çıkarıldı.
KARDEŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU
29 yaşındaki Siranudh Scott, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal videoda ağabeyinin kendisini 12 yaşından 24 yaşına kadar aile malikanelerinde istismar ettiğini öne sürdü.
Siranudh, ailesinin yaşananları bildiğini ancak yıllarca örtbas ettiğini iddia ederek, “Bana değer vermeyen, empati göstermeyen bir ailede yaşamak istemiyorum” dedi.
SES KAYDINI DA PAYLAŞTI
Daily Mail'in haberine göre; Siranudh Scott’ın paylaşımına, ağabeyiyle arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydını da eklediği belirtildi. Kayıtta Siranudh’un ağabeyine geçmişte yaşananları anlatarak yüzleştiği duyulurken, ikinci kişinin ise “Ne yaptığımı bilmiyordum” dediği öne sürüldü.
ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Şirket yönetimi, iddiaların ardından Sunit Scott’ın görevden alındığını açıkladı. Açıklamada yaşananlardan dolayı üzüntü duyulduğu ve soruşturmayla iş birliği yapıldığı belirtildi.
Sunit Scott ise suçlamaları reddederek iddiaların doğru olmadığını savundu. Ancak kardeşiyle çocukluk döneminde “sert şakalaşmalar” yaşandığını kabul etti.
“ARTIK O AİLENİN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUM”
Deniz koruma çalışmalarıyla tanınan ve çevre projeleri yürüten Siranudh Scott, artık ailesinin soyadıyla anılmak istemediğini söyledi.
Olay sonrası kamuoyunda aile içi istismar ve güçlü ailelerin etkisi üzerine geniş tartışmalar başladı.