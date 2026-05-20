Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular

Dünyaca ünlü bir alkollü içecek şirketinin varislerinden Sunit “Pi” Scott hakkında ortaya atılan ensest ve cinsel istismar iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Scott, kardeşi Siranudh Scott’ın suçlamalarının ardından aile şirketindeki görevinden çıkarıldı.

KARDEŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

29 yaşındaki Siranudh Scott, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal videoda ağabeyinin kendisini 12 yaşından 24 yaşına kadar aile malikanelerinde istismar ettiğini öne sürdü.

Siranudh, ailesinin yaşananları bildiğini ancak yıllarca örtbas ettiğini iddia ederek, “Bana değer vermeyen, empati göstermeyen bir ailede yaşamak istemiyorum” dedi.

SES KAYDINI DA PAYLAŞTI

Daily Mail'in haberine göre; Siranudh Scott’ın paylaşımına, ağabeyiyle arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydını da eklediği belirtildi. Kayıtta Siranudh’un ağabeyine geçmişte yaşananları anlatarak yüzleştiği duyulurken, ikinci kişinin ise “Ne yaptığımı bilmiyordum” dediği öne sürüldü.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Şirket yönetimi, iddiaların ardından Sunit Scott’ın görevden alındığını açıkladı. Açıklamada yaşananlardan dolayı üzüntü duyulduğu ve soruşturmayla iş birliği yapıldığı belirtildi.

Sunit Scott ise suçlamaları reddederek iddiaların doğru olmadığını savundu. Ancak kardeşiyle çocukluk döneminde “sert şakalaşmalar” yaşandığını kabul etti.

“ARTIK O AİLENİN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUM”

Deniz koruma çalışmalarıyla tanınan ve çevre projeleri yürüten Siranudh Scott, artık ailesinin soyadıyla anılmak istemediğini söyledi.

Olay sonrası kamuoyunda aile içi istismar ve güçlü ailelerin etkisi üzerine geniş tartışmalar başladı.

Kaynak: Haberler.com