Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Almanya’ya dönen Domenico Tedesco’nun Borussia Mönchengladbach ile görüştüğü iddia edildi. Ancak kısa süre sonra Alman basınından gelen yeni haberde taraflar arasında herhangi bir temas olmadığı belirtildi.

  • Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun Almanya'ya döndüğü bildirildi.
  • Borussia Mönchengladbach'ın Tedesco'ya resmi teklif sunduğu iddia edildi.
  • Sky Almanya, Borussia Mönchengladbach ile Tedesco arasında görüşme yapılmadığını duyurdu.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Almanya’ya dönen Domenico Tedesco’nun yeni adresiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Alman basınında çıkan haberler kısa sürede gündem oldu.

FENERBAHÇE SONRASI ALMANYA’YA DÖNDÜ

Süper Lig’de Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’den ayrılan Domenico Tedesco, Türkiye’ye veda ederek Almanya’ya gitmişti. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği İtalyan teknik adamın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olmuştu.

GLADBACH İDDİASI ORTAYA ATILDI

Fussballeuropa’nın Bild kaynaklı haberine göre Borussia Mönchengladbach, Domenico Tedesco’yu takımın başına getirmek istiyor. Haberde teknik direktör Eugen Polanski’nin ayrılması halinde en güçlü adayın Tedesco olduğu belirtildi.

“SÖZLEŞME TEKLİFİ YAPILDI”

İddialara göre Borussia Mönchengladbach yönetimi deneyimli teknik adamla görüşme gerçekleştirdi ve resmi teklif sundu. Alman ekibinin kısa süre içinde Tedesco ile anlaşabileceği öne sürüldü.

SKY HABERİ YALANLADI

Ancak Almanya’dan kısa süre sonra bambaşka bir haber geldi. Sky Almanya, Borussia Mönchengladbach ile Domenico Tedesco arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını duyurdu. Haberde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

TEDESCO’NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Domenico Tedesco’nun yeni adresinin neresi olacağı merak edilmeye devam ediyor. İtalyan teknik adamın Almanya’dan ve Avrupa’nın farklı liglerinden teklifler aldığı konuşuluyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI ONU ÇOK SEVMİŞTİ

Fenerbahçe’de görev yaptığı kısa sürede taraftarla güçlü bağ kuran Tedesco, özellikle enerjisi ve saha kenarındaki tavırlarıyla dikkat çekmişti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bir bölümü ayrılık kararına tepki göstermişti.

Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Miharbi mediç :

çok mu az mı karıştırdı bıktık bu adamın haberlerinden

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

