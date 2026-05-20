Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi’nin kaderi ibra oylamasına bağlı hale geldi. Ali Koç yönetiminin ibra edilmemesi halinde Safi’nin de tüzük gereği aday olamayabileceği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin adaylığı, genel kuruldaki ibra oylamasına bağlı.
  • Ali Koç yönetiminin ibra edilmemesi halinde Hakan Safi de ibra edilmemiş sayılacak.
  • Kulüp tüzüğüne göre ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri herhangi bir göreve aday olamaz.

Fenerbahçe’de seçim öncesi gündemi sarsan bir gelişme yaşandı. Başkan adayı Hakan Safi’nin adaylığının, genel kurulda yapılacak ibra oylamasına bağlı olduğu ortaya çıktı.

GÖZLER 6-7 HAZİRAN’A ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı sürüyor. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

KRİTİK DETAY ORTAYA ÇIKTI

Talha Arslan’ın haberine göre genel kurul gündemindeki ibra oylamaları seçim sürecinin kaderini değiştirebilir. Özellikle gündemin 7. ve 8. maddelerinde yer alan mali ve idari ibra oylamalarının Hakan Safi’nin adaylığı açısından kritik olduğu belirtildi.

ALİ KOÇ DÖNEMİ OYLANACAK

Genel kurulda Ali Koç yönetiminin 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki mali ve idari faaliyetleri üyelerin oyuna sunulacak. Hakan Safi’nin bu dönemde yönetim kurulunda görev yapmış olması dikkat çekti.

İBRA EDİLMEZSE ADAY OLAMAYACAK

Habere göre Ali Koç yönetiminin ibra edilmemesi halinde Hakan Safi de ibra edilmemiş sayılacak.  Fenerbahçe Tüzüğü’nün ilgili maddesi gereği ibra edilmeyen isimlerin yeniden herhangi bir göreve aday olamayacağı ifade edildi.

TÜZÜK MADDESİ GÜNDEM OLDU

Kulüp tüzüğündeki maddede şu ifadeler yer alıyor:

“İstifa ederek ayrılmış olsalar dahi, Kulüp Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinden sorumlu olup Genel Kurul’a hesap vermekle yükümlüdürler. Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe herhangi bir göreve seçilemezler.”

SEÇİMİN KADERİ DEĞİŞEBİLİR

Genel kurul üyelerinin ibra konusunda vereceği kararın seçim yarışının kaderini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe’de seçim öncesi yaşanan bu gelişme camiada büyük yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
