Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, geçirdiği ağır bypass ameliyatının ardından yakın çevresiyle vasiyetini paylaştığı iddia edildi. Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk, Gökçek’in vefatı halinde nereye defnedilmek istediğini açıkladı.

“ŞEYH ALİ SEMERKANDİ TÜRBESİ YANINA DEFNEDİN”

Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk’un Politik Adam’daki “Melih Gökçek’in Vasiyeti” başlıklı yazısında yer alan iddiaya göre Melih Gökçek, hayatını kaybetmesi durumunda Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin yer aldığı mezarlığa defnedilmek istediğini yakın çevresine söyledi. Çalmuk, Gökçek’in büyük ameliyat sonrası manevi dünyasına daha fazla yöneldiğini öne sürdü.

5 DAMARI TIKANMIŞTI

Melih Gökçek’in 2024 yılında tıkalı 5 damarı nedeniyle bypass ameliyatı geçirdiği hatırlatıldı. Yazıda, ağır ameliyat sürecinin ardından Gökçek’in Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’ne özel bir bağlılık geliştirdiği ifade edildi. Fehmi Çalmuk köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: "Hani eskiler bypass ameliyatından sonra ‘İman tahtasını yeniledin’ derlerdi ya; duyumlarıma göre Melih Gökçek geçirdiği büyük ameliyat sonrası yakın çevresine vefatından sonraki vasiyetini açıklamış: ‘Ben öldüğümde benim mezarımı Şeyh Ali Semerkandî türbesinin bulunduğu mezarlığına defnedin.’”

Çalmuk ayrıca yazısında tasavvufta yer alan “ölmeden önce ölmek” ifadesine de değinerek, Gökçek’in şimdiden ebedi istirahatgahını seçtiğini belirtti.

TÜRBENİN GİRİŞİNDEKİ YAZIYA DİKKAT ÇEKTİ

Çalmuk yazısında, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin girişinde yer alan “Niyet hayır, akıbet hayır” sözünü de hatırlattı. Yazının sonunda ise “Hesabı şaşmayan en büyük hesap sahibinin karşısında dünyada yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Rabbim hesabımızı kolaylaştırsın” ifadelerine yer verdi.