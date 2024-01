Diyarbakır'da terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

DİYARBAKIR'da 16 yıl önce Pkk'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi düzenlenen programla anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Bu acı 16 yıl gibi değil, 16 saatmiş gibi geliyor. Bugün amacımız sadece çocuklarımızı anmak değil. Amacımız bu üzüntülerin bir daha yaşanmamasıdır" dedi.

Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008'de Pkk'lı teröristlerce bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü aracın, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 6'sı öğrenci, 7 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden dershane öğrencileri Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile kızını dershaneden almaya giden Cengiz Kaya için saldırının yaşandığı yerde anma programı düzenlendi. Programa, patlamada oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 7 kişinin fotoğraflarının bulunduğu patlama yerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

'TÜM GÜZELLİKLERİ KENDİ ÇİRKİN YÜZLERİNE BENZETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Terör örgütü Pkk'ya tepki gösteren eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, şunları söyledi:

"Bundan tam 16 yıl önce burada 3 Ocak 2008'de PKK tarafından 80 kilogram bombayla hayattan koparılan 6'sı çocuk, biri de baba olmak üzere 7 şehidimiz için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Eğer kaybınız evlatsa Victor Hugo'nun dediği gibi, 'Her sabah aynı acıyla uyanırsınız ve ıstırabınız asla ihtiyarlamaz.' Bunun için bu acı 16 yıl gibi değil, 16 saatmiş gibi geliyor. Geçmişte çok büyük acılar yaşadık. Bugün amacımız sadece çocuklarımızı anmak değil. Amacımız bu üzüntülerin bir daha yaşanmamasıdır. Sürekli tetikte olup terör örgütünün gerçek yüzünü göz önüne sermek, yaptıkları zulümleri unutturmamak ve başka çocukların yanmaması için mücadele etmektir. Sürekli kullandıkları cümleler var. Her eve bir ateş düşsün zorbalığıyla, hasta mı, bakıma mı muhtaç diye hiç aldırmadan gariplerin çocuklarını dağa götüren PKK, dağa götüremediği çocukları da bu dershanenin önünde olduğu gibi bombalarla katletme yoluna girmiştir. Bu tiksindirici mahluklar, toplumdaki tüm güzellikleri kendi çirkin yüzlerine benzetmeye çalışıyorlar. Bu sözde üst düzey yönetici dedikleri kişilere baksanıza hiç insana benzedikleri halleri var mı? Maalesef yok. Bugün burada çocuklarımızla beraber öldürülüp Tunceli çayına atılan Necmettin öğretmeni, dili evrenseldir dediğimiz müzik öğretmeni Aybüke öğretmeni ve tüm eğitim şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz."

' BU MEMLEKET DİNDAR VE NAMUSLU KALACAK'

Diyarbakır'ın tarihini farklı yönlere çekmek isteyenlerin olduğunu belirten AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da "İnsanlığın merkezi olan Diyarbakır'ımızın tarihini farklı yönlere çekmek isteyen insanlar var. İt sürülerinin başındaki Duran Kalkan, 'Güneydoğu'da bütün Kürt ailesinin olduğu her eve bir matem koymadığımız sürece kitleleri arkamızdan süremeyiz' diyor. Bu memlekette Zazalar, Kürtler ve diğer unsurlara mensup insanlarımız da var. Onlar bilsinler ki Zazalar ve Kürtler aç kalır, açıkta kalır her şeye tahammül etmez. Olamazsa olmazları iki tanedir. Bir iman diğeri de namustur. Onlar ne kadar uğraşsalar uğraşsınlar, bu memleket dindar ve namuslu kalacak. Onlar her ne kadar namus kabustur deseler de biz kadın namustur demeye devam edeceğiz. Onlar her ne kadar barışa düşman olursa, biz barışı ikame etmeye devam edeceğiz. Devlet medeniyet getirmek için okul yapıyor. Bunlar okul yakıyor. Devlet bu memlekete ne getiriyorsa bunlar onun gelmemesi için yakıyor. Kürtlerin en büyük düşmanı bunlar değil mi?" diye konuştu.

'TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR DA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Vali Ali İhsan Su da terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek, "40 yıl içerisinde hain terör örgütü asker, polis, öğretmen, öğrenci, bebek demeden hunharca katletti. Bugün geldiğimiz noktada güvenlik kuvvetlerimizin cansiperane gayretiyle ülkemizin, ilimizin her noktasında huzur ve güven hakim. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu hainlerin inlerine girdik. Girmeye de devam ediyoruz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadeleyi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin" dedi.