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Diyarbakır'da Kadın Cesedi Bulundu: 2 Gözaltı

Diyarbakır'da Kadın Cesedi Bulundu: 2 Gözaltı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde arazide park halindeki bir otomobilin yakınında 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Gülistan Karadağ'ın (31) arazide park halindeki bir otomobilin 100 metre yakınında cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınında sabah saatlerinde arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında park halinde 21 ABK 826 plakalı bir otomobil bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Karadağ'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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