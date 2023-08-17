Diyanet İşleri Başkanlığı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ndeki Görüntülere İnceleme Başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Caminin halılarının değiştirildiği tarihten önce çekildiği belirtilen görüntüler, cami mehabetini rencide etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.