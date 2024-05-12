Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anneler Günü dolayısıyla Darülaceze Başkanlığını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anneler Günü dolasıyla Darülaceze Başkanlığını ziyaret etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, burada kalanların Anneler Günü'nü kutladı.

Erbaş, yaptığı konuşmada, tüm anneleri ve yavrusunu, can vermiş bir şekilde kucağına alan, onu öperek kabrine koyan Gazzeli ve Filistinli anneleri selamladı.

Vatan için, millet için, devlet için en kutsal varlığı olan canını feda eden şehitlerin annelerini de selamlayan Erbaş, "Onlara en kalbi hürmetle muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

İslam medeniyetinin merhamet medeniyeti olduğuna dikkati çeken Erbaş, "İçinde bulunduğumuz Darülaceze, bu merhametin, bu şefkatin en önemli göstergesidir. 129 yıldan beri nice anneler, nice büyüklerimiz, nice babalar, nice kardeşlerimiz Darülaceze'nin merhamet yüklü, şefkat yüklü ortamından istifade ettiler. Buraya gelerek sizlerle beraber olduğumda Rabbimizin merhametini, medeniyetimizin merhametini, şefkatini ve iyiliğini bir kez daha fark ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, Allah'ın anne ve babaya iyi davranılmasını emrettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rabbimiz 'öf bile demeyin' derken nasıl olur da anne baba ihmal edilebilir? Annesi ve babası hayatta olan evlatlara sesleniyorum. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Onları yalnız koymayın, iyilik edin, onların yanında olun, evlat hasretiyle yakmayın. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' buyuruyor. Geçen sene Anneler Günü'nde anacığımı aramış, onunla telefonla sohbet etmiştim ama şu anda yok. Onu da Rabbimize uğurladık. Şimdi keşke biraz daha yaşasaydı da ayağının altını öpseydim diyorum."

Türk milletinin aile değerlerine çok önem verdiğini belirten Erbaş, aileyi oluşturan en önemli varlığın anne ve baba olduğunu belirtti.

Başkan Erbaş, ardından Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile görüşerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.