Haber : Çağatan AKYOL - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Özkan Atar, 29 Kasım'da Kartal Meydanı'nda yapılacak miting için "Toplumda demokrasi, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, anayasal hukuk devleti normlarına uyulması en temel taleplerimizden bir tanesi. Umut ediyoruz Kartal Meydanı'nda bu pazar günü on binlerce İstanbullu, başta işçi sınıfı, emekçiler, kamu çalışanları, emekliler gençler, kadınlar yan yana, omuz omuza bir araya gelecekler ve bu taleplerini en gür şekilde kamuoyuna aktaracaklar" ifadesini kullandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı sendikaların çağrısıyla, çok sayıda siyasi parti ile kurumun katılımlarıyla 29 Kasım Pazar günü Kartal Meydanı'nda "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek, özgürlük" mitingi düzenlenecek.

Miting öncesinde Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. 100'ü aşkın kurumla birlikte mitingin yapılacağını belirten Atar, şunları söyledi:

"Özellikle 2027 bütçesinin tartışılmaya başlandığı günlerde, asgari ücretin, emekli maaşlarının önümüzdeki haftalar içerisinde gündeme geleceği, gündemde olan bütçe hükümleri çerçevesindeki emekçilerin sosyal harcamalarına, eğitime, sağlığa, bütçede hangi paylarına ayrılacağı konusunda da biz halk için bir bütçe yapılmasını temel olarak bu taleple meydanda sesimizi en gür şekilde haykıracağız. İş cinayetleri, özellikle son geçtiğimiz hafta içerisinde İzmir HABAŞ Çelik fabrikasında 19 işçi yaşamını yitirdi. Şu anda Türkiye'de günde ortalama yedi işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ne yazık ki ülkemizde adeta bir rutin uygulama haline geldi. Bu doğrultuda mitingimizde onlar da kendi görüşlerini ortaya koyacaklar. Diğer taraftan fon yolsuzluğuyla birlikte ortaya çıkan büyük skandal, bütün ürettiğimiz değerleri, toplumsal kaynakları, vergilerimizle, alın terimizle ortaya çıkan tüm değerleri bir avuç imtiyazlı, ayrıcalıklı sınıf haline gelmiş, siyasi iktidar etrafında kümelenmiş yağmacılara karşı da işçi sınıfı olarak alın terimize sahip çıktığımızı, ülkenin değerlerine sahip çıktığımızı, ülkenin geleceğine sahip çıktığımızı en gür sesimizle ortaya koyacağız.

"BASKILAR HAT SAFHAYA ULAŞTI"

Aynı zamanda sendikal örgütlenme özgürlüğünün, toplu sözleşme hakkına erişimin mutlaka ve mutlaka hayata geçmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Yine diğer taraftan basın emekçileri üzerinde, basın kuruluşları üzerinde uygulanan baskılar hat safhaya ulaştı. Televizyon kanallarına kayyumlar atanıyor. Onların yayın politikaları siyasi iktidar tarafından birebir yönlendirilmeye çalışılıyor. Doğruları yazan, çizen; halkın haber alma hakkına hizmet eden gazeteciler, gözaltına alınıyor, cezaevlerine konuluyor. Tüm bunlara karşı toplumda demokrasi, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, anayasal hukuk devleti normlarına uyulması en temel taleplerimizden bir tanesi. Umut ediyoruz Kartal Meydanı'nda bu pazar günü on binlerce İstanbullu, başta işçi sınıfı, emekçiler, kamu çalışanları, emekliler gençler, kadınlar yan yana, omuz omuza bir araya gelecekler ve bu taleplerini en gür şekilde kamuoyuna aktaracaklar."

"AYRIŞMA YOK"

DİSK Genel Merkezi ile bu miting konusunda ayrışma olup olmadığına ilişkin de Atar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ayrışma söz konusu değil. Konfederasyonumuz yine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği ile birlikte 12 Aralık'ta Ankara'da yapmak üzere bir miting kararı var. 29 Kasım İstanbul mitingi o güç ve moralle birlikte 12 Aralık mitingini de güçlendirecektir. Konfederasyona bağlı sendikalar bağımsız olarak eylemler de mitingler de yapabilirler. Bunlar birbirine alternatif mitingler, eylemler değil; birbirini besleyen, birbirini güçlendiren ve hedefleri, talepleri aynı mitingler. Zaten gerçekleşecek iller de farklı olduğundan dolayı Türkiye'nin en büyük iki ana kenti, milyonlarca emekçinin yaşadığı kentler; ikisinin de çok güzel, etkili ve siyasi iktidarın halk düşmanı, emek karşıtı politikalarına da belli ölçülerde dur diyebilecek ve siyasi iktidarın kendine çekidüzen vermesini sağlayacak etkiyi hayata geçireceğini düşünüyorum."

Kaynak: ANKA