Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas Halklarının Acılarını Paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bugün Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıldönümleri hakkındaki bir soruyu yazılı yanıt verdi. Bilgiç'in açıklaması şöyle:

"Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türkleri, 79 yıl önce bugün (18 Mayıs) anavatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmişlerdir. Soydaşlarımızın önemli bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Şiddet kullanmadan hak arayışını sürdüren soydaşlarımız, 1944 sürgününden sonra on yıllarca anavatanları olan Kırım yarımadasına dönememiştir.

Türkiye, Kırım Tatar Türklerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, anavatanlarında kimliklerini koruyarak esenlik ve güven içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmektedir.

'Çerkes Sürgünü' ise, 159 yıl önce Kafkas halklarının 21 Mayıs günü öz yurtlarını terk etmeye zorlanarak ağır koşullarda büyük kayıplar verdikleri, her yıl hüzünle andığımız bir trajedidir.

Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."