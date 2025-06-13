İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon
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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in İran'a yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi. Bakanlık, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." dedi.

İsrail saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezi dahil çok sayıda kendi vurdu. Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü. İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

NÜKLEER TESİS VURULDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İRAN, İSRAİL'E 100'DEN FAZLA İHA YÖNLENDİRİLDİ

Katil İsrail ordusu, İran'ın (misillemede) son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdiğini duyurdu. Katil İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti. Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu tarafından düzenlenen 300 saldırıda İran'a ait nükleer tesis ve askeri üsler hedef alınırken saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami dahil çok sayıda kritik isim öldü, onlarca kişi yaralandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in İran' düzenlediği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in yaptığı hava saldırısının kınandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTarık serefli:

aman kinamaktan geri kalmayın yaptığınız başka bir iş varmı bol bol kinayin

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Ne kadar şiddetli kiniyorsuniz ? Çok Aşiri

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Haber YorumlarıDağların Yargici:

sizi 22 yil iktodarda tutanlara saygisizlik etmeyin

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Haber YorumlarıMehmet yılmaz:

bende kınıyorum. sakıncası yoksa İsrail'i. zaten elinden bir şey gelmiyor. ha bu arada boykotta ediyorum.

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Haber YorumlarıMurat Ç:

En güçlü şekilde kınama nasıl oluyor acaba merak ettim

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