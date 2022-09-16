Dışişleri Bakanlığı: 'Taraflar, Türkiye ile ABD Arasındaki Savunma Ortaklığının Daha da Geliştirilmesine Dair Ortak Taahhütlerini Teyid Etmişlerdir'

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleriyle ilgili yaptığı ortak basın açıklamasında; “Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine ve Türkiye ile ABD arasındaki sarsılmaz savunma ortaklığının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair ortak taahhütlerini teyid etmişlerdir” dendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleriyle ilgili yaptığı ortak basın açıklamasında; "Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine ve Türkiye ile ABD arasındaki sarsılmaz savunma ortaklığının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair ortak taahhütlerini teyid etmişlerdir" dendi.

Dışişleri Bakanlığı, dün Washington'da yapılan Türkiye ve ABD arasındaki Stratejik Mekanizma'nın üçüncü tur istişareleri hakkında ortak yazılı açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

"Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın üçüncü tur istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlığında 15 Eylül 2022 tarihinde Washington'da gerçekleştirilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da istişarelere katılım sağlamıştır. Bu çerçevede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ortaklık ilişkisinden ve Mekanizma çerçevesinde daha önce yapılan görüşmelerden hareketle, NATO Müttefiki iki ülke arasındaki güçlü iş birliği teyid edilmiş, ikili ilişkiler ile stratejik ve küresel meselelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

"TARAFLAR, SAVUNMA ORTAKLIĞININ DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR ORTAK TAAHHÜTLERİNİ TEYİD ETMİŞLERDİR"

Toplantıda Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin temellerini oluşturan ekonomik, güvenlik, kültürel ve sosyal derin bağlar gözden geçirilmiştir. Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine ve Türkiye ile ABD arasındaki sarsılmaz savunma ortaklığının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair ortak taahhütlerini teyid etmişlerdir. İkili ticari ilişkilerde son dönemde sağlanan büyümeden duyulan memnuniyeti dile getirmişler ve ekonomik işbirliğini her alanda daha da ilerletmek konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Taraflar ayrıca, Türkiye ile ABD'nin küresel kamu sağlığı ile gıda ve enerji güvenliğini desteklemek konusunda ortak iradeye sahip olduklarını belirtmişler, keza, enerji arzı, erişimi, verimliliği ve bağımsızlığını güçlendirmek için de birlikte çalışacaklarının altını çizmişlerdir.

Taraflar, bölgede yaşanan siyasi gelişmeleri ele almışlar, Transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi üzerinde fikir teatisinde bulunmuşlar, terörizmin her türlü biçim ve tezahürüyle mücadelenin gerekliliğini vurgulamışlardır. Heyetler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelemişler, NATO'nun birliği ile aralarındaki eşgüdümün daha da güçlendirilmesi imkanlarını ele almışlardır. ABD, Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik İstanbul anlaşmasının hayata geçmesi için Türkiye'nin sergilediği arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Taraflar, Ortadoğu ve Afrika dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde Türkiye ile ABD arasında olası işbirliği fırsatlarını değerlendirmişler, Güney Kafkasya'da barışın teşvikinin önemini vurgulamışlardır.

"HER İKİ TARAF DA GELECEKTE ÜST DÜZEYLİ KARŞILIKLI ZİYARETLERİN SÜRDÜRÜLMESİ HUSUSUNDA MUTABIK KALMIŞTIR"

Her iki taraf da etkin ve samimi görüş alışverişinin devamından duyulan memnuniyeti dile getirmiş, gelecekte üst düzeyli karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır.

Türkiye ile ABD, müteakip Stratejik Mekanizma toplantılarında, ilişkilerde sağlanan ilerlemeleri ve yeni işbirliği alanlarını gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir."