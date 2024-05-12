Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in soykırım politikaları tehdit haline geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah paylaşımları sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Gazze'deki İsrail soykırımını durdurmak için çaba sarf ettiğinden bahsedilerek, "Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı küstah paylaşıma ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

"ERDOĞAN'I HEDEF ALMALARININ GERÇEK NEDENİ BU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail'in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE BU HAKLI DAVAYI SAVUNACAK"

Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.

AK PARTİ'DEN İSRAİLLİ BAKANA SERT TEPKİ

İsrailli bakanın küstah paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak." dedi.

"NETANYAHU VE ŞEBEKESİ, İNSANLIK DIŞI BİR SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK TARİHİN UTANÇ SAYFASINA YAZILACAK"

AK Partili Çelik, paylaşımının devamında "Netenyahu'nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur. Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.