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Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. 12 ülkenin yer aldığı zirvede Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani'nin de bulunmasını "dönüm noktası ve tarihi bir an" olarak nitelendiren Bakan Fidan "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDAN DUYURULDU

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Arap Birliği'nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldığı belirtildi.

Bakan Fidan: 'SDG' samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

"DÖNÜM NOKTASI VE TARİHİ BİR AN"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani'nin de olmasının "dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu" ifade etti.

Bakan Fidan: 'SDG' samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

"DENGELEYİCİ BİR GÜÇ OLARAK HAREKET ETMELİYİZ"

Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Fidan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Bakan Fidan: 'SDG' samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

"SDG SAMİMİYSE FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLAMALIDIR"

Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır." şeklinde konuştu.

Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlatan Fidan, şunları kaydetti; "Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMerxas:

niye kendini fes etsin ki sizin çetelerinizden daha güçlü şuan.. IŞİD kendini feshettisin..

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Bu adama iye bakın geleceğin Türkiye Cumhurbaşkanı inşallah.

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

colani ve çetelerinin kendinden olmayanlara yapılanları görüyoruz tıpkı sizin yaptığınız gibi

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