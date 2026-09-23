Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İngiliz mevkidaşı Miliband ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İngiliz mevkidaşı Miliband ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama, Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapıldı.
NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Miliband ile New York'ta bir araya geldiği aktarıldı.
Kaynak: AA