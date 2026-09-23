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Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İngiliz mevkidaşı Miliband ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama, Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapıldı.

NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Miliband ile New York'ta bir araya geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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