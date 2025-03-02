Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere'deki Ukrayna Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye geldi. Zirve, Avrupalı ve Kanadalı liderlerin katılımıyla başladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde Lancaster House'da Ukrayna Zirvesi düzenlendi. Düzenlenen zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Romanya Geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çekya Başbakanı Petr Fiala, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı.

HAKAN FİDAN DA KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

İngiltere Başbakanı Starmer, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Hepimiz ne kadar uzun sürecek olursa olsun sizin, Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın güvenliği açısından her neslin bir kez karşı karşıya kalabileceği olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Starmer, "Burada mesele, Ukrayna konusunda iyi bir sonuç elde etmenin doğru ya da yanlış bir şey olması değil. Durum, buradaki her ülkenin ve daha birçoğunun güvenliği açısından hayati önem taşıyor" dedi.İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna için bir barış planı üzerinde çalışmayı ve ardından bunu ABD ile görüşerek birlikte ilerletmeyi amaçladıklarını söyledi. Bugünkü görüşmelerin birlikte adil ve kalıcı bir barışın nasıl tesis edilebileceğine ve aynı zamanda Ukrayna'nın nasıl desteklenebileceğine odaklanacağını vurgulayan Starmer, "Çünkü Rusya, barıştan söz etse bile acımasız saldırılarına devam ediyor" dedi.

"UKRAYNA'NIN BARIŞA İHTİYACI VAR"

Zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve İtalya Başbakanı Meloni arasında ayrı bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile savaşa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için ortak bir eylem planı geliştirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Savaşın devam etmesi ve hızlı bir şekilde savaşa dönüş, Putin dışında kimsenin arzuladığı bir şey değil. Bu nedenle de Ukrayna konusunda birliği muhafaza etmek ve Avrupa ülkeleri ile ABD'den oluşan müttefiklerimizle iş birliği içinde ülkemizin konumunu güçlendirmek önem arz ediyor. Ukrayna'nın sağlam güvenlik garantileriyle desteklenen bir barışa ihtiyacı var" dedi.