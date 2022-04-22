Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Endonezya ile Ekonomik İş Birliğimiz Hızlı Bir Şekilde Artıyor

ANKARA (ANKA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği yeni hizmet binasının açılışında "Ekonomik iş birliğimiz, ticaretimiz hızlı bir şekilde artıyor. Geçen yıl bir önceki yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 50 arttı ve 2,16 milyar dolar oldu. Liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise "Bu büyükelçiliğin Endonezya ve Türkiye ilişkilerini güçlendirecek araçlardan biri olacağını umuyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu. Türkiye ve Endonezya ilişkilerinin 15. yüzyıla dayandığını belirten Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen dostluğumuz güçlenerek devam etti. 2011'de ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkardıktan sonra geçen 10 yılda iş birliğimiz her alanda hızlı bir şekilde ilerledi, gelişti.

Klasik ikili ilişkilerin yanında küresel konularda yakın iş birliği ve istişare halindeyiz. G-20 ülkeleri olarak ticari ve ekonomik ilişkiler gündemimizdeki öncelikli konulardan bir tanesi. Üst düzey temaslar, ticaretten savunma sanayisine kadar pek çok alanda iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği ziyaretimizin hazırlıklarını da yapmış olduk. Bu ziyaretin sonuç odaklı ve olumlu geçmesini arzu ediyoruz. İmzalayacağımız 20'ye yakın belgeyi müzakere etmeye devam ediyoruz.

"LİDERLERİMİZİN BELİRLEDİĞİ 10 MİLYARLIK TİCARET HEDEFİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomik iş birliğimiz, ticaretimiz hızlı bir şekilde artıyor. Geçen yıl bir önceki yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 50 arttı ve 2,16 milyar dolar oldu. Liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu hedefe daha kolay ulaşabilmek için, ticaretimizi artırmak için Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Antlaşması'nı en kısa sürede imzalamak istiyoruz ve bu doğrultuda da yine çalışıyoruz.

"2019'DA 'YENİDEN ASYA' DEDİK"

Kökleri Asya'da olan bir millet olarak bu geniş coğrafya ile iş birliğimize yeni bir soluk kazandırmak için 2019'da 'Yeniden Asya' dedik. Bütüncül bir yaklaşımla Asya ile ilişkilerimizim tekrar güçlendirmek arzusundayız. Tüm Asya ülkeleriyle somut projeler üzerinde çalışıyoruz.

Endonezya ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G-20 MİKTA gibi uluslararası platformlarda da iş birliğimiz var.

"G-20 MİKTA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

G-20 Dışişleri bakanları marjında MİKTA Dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz. Zirvede liderleri gayri resmi bir şekilde ağırlayacağız. Bu yıl MİKTA dönem başkanlığını Türkiye olarak biz üstlendik. Endonezya'ya da verdiği destekler için çok teşekkür ederim.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçilik yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ENDONEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI MARSUDİ: BU YIL İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN 71.YILINI KUTLUYORUZ

Çavuşoğlu'nun ardından konuşmasını yapan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi şöyle konuştu:

"Bu yıl ilişkinin ileride daha da güçleneceğine dair güçlü güvenle ikili ilişkilerimizin 71.yılını kutluyoruz. Ticaretimiz yıldan yıla gelişmeye devam ediyor.

Şu an Endonezya'nın Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı tamamlamak için çalışıyoruz. Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti için çalışmalar sürüyor. Bu sabah, G-20 üyesi olarak Başkan Mevlüt ile ikili meseleleri konuşmak için iyi bir fırsat yakaladım. G-20'nin bu zorlu dönemde insanlara somut çıktılara sunarak nasıl devam etmesi gerektiğini tartıştık.

"BU BÜYÜKELÇİLİK ENDONEZYA KÜLTÜRÜNÜ TÜRKİYE HALKINA YAKLAŞTIRACAK ŞEKİLDE TASARLANDI"

Bu büyükelçilik, sürdürülebilirlik, daha iyi kamu hizmetleri ve güneş panelleri, çevre dostu tesisler ve hatta yerinde bir müze ile Endonezya kültürünü Türkiye halkına daha yakın hale getirmek için dikkatli bir şekilde tasarlandı. Bu nedenle bu binanın yapımında katkısı olan herkese en samimi takdirlerimi iletmek istiyorum. Bu büyükelçiliğin Endonezya ve Türkiye ilişkilerini güçlendirecek araçlardan biri olacağını umuyorum."