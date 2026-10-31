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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya Bahreyn'de Doğu Akdeniz oturumunda konuştu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bahreyn'deki 22. IISS Manama Diyaloğu marjında Doğu Akdeniz başlıklı oturumda konuştu. Kulaklıkaya, Yemen Dışişleri Bakanı, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bahreyn'de düzenlenen 22. IISS Manama Diyaloğu marjında " Doğu Akdeniz : Kıtasal Kesişim Noktası ve Körfez'e Açılan Köprü" başlıklı oturumda konuştu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Kulaklıkaya, Bahreyn'deki 22. IISS Manama Diyaloğu marjında "Doğu Akdeniz: Kıtasal Kesişim Noktası ve Körfez'e Açılan Köprü" başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Kulaklıkaya, diyalog marjında, Yemen Dışişleri ve Yurt Dışındaki Yemenliler Bakanı Efrah Abdülaziz ez-Zube, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Şeyh Abdulla bin Ali bin Khalifa Al Khalifa ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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