Dilovası'nda Petrokimya Tesisinde Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yapım aşamasındaki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Abdurrahman Kanber'in cenazesi Gölcük'te kılınan namazın ardından Trabzon'a gönderildi. Diğer işçi Murat Fırtına'nın cenazesi ise Düzce'ye gönderilecek.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yapım aşmasında olan bir petrokimya tesisindeki silolarda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 2 işçiden Abdurrahman Kanber'in (62) cenazesi Gölcük ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. Cenaze namazı öncesi Ayşegül Kanber, eşinin tabutuna sarılarak ağladı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Dilovası ilçesinde Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bulunan yapım aşamasındaki bir petrokimya tesisinde meydana geldi. Tesisteki siloda işçiler Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına (58) çalışma yaptığı sırada, bilinmeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kanber ve Fırtına'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kanber'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kanber'in cenazesi Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'ndeki Kervansaray Camisi'ne getirildi. Cenazeye, CHP Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve Kanber'in yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Abdurrahman Kanber'in eşi Ayşegül Kanber tabuta sarılarak ağladı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kanber'in cenazesi memleketi Trabzon'a gönderildi.

Öte yandan, patlamada ölen diğer işçi Murat Fırtına'nın cenazesinin defnedilmek üzere Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

